Evacuada en helicóptero ao Hula unha nena que caeu do colo dun familiar

Unha nena de dous anos de idade foi trasladada sobre as cinco da tarde deste luns ao Hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo despois de caer do colo dun familiar na parroquia de Pascais, no municipio de Samos. Ao parecer, o estado da menor non revestía gravidade, segundo as primeiras valoracións médicas.

A pequena, supostamente, caeu de cu e perdeu o coñecemento, causando un gran susto entre os seus familiares. Estes alertaron ao servizo de emerxencias de que a menor estaba inconsciente, polo que mobilizaron ao helicóptero con base en Ourense, unha ambulancia do 061 e persoal sanitario do Punto de Atención Continuada (PAC) da localidade de Sarria.

Cando os efectivos chegaron ao punto a nena estaba consciente. Aínda así, por precaución, decidiron trasladala ao hospital lucense na aeronave para un recoñecemento médico. O 061 alertou ao servizo de emerxencias 112 para que mobilizara a Garda Civil e así facilitar a aterraxe do aparato no lugar. A presencia do helicóptero causou gran alarma entre os veciños.