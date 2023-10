A estrea en Lugo de 'O médico dos pobres' do Incio foi todo un éxito

O Vello Cárcere acolleu onte a estrea do documental O médico dos pobres, unha cinta dirixida por Federico Rioboo e impulsada pola asociación A Memoria é Náufraga, que recolle boa parte da historia de Manuel Díaz González, máis coñecido como o Pequeniño do Incio, un médico e político republicano falecido hai 87 anos a mans dos falanxistas, cuxo último refuxio antes de ser apresado foi unha casa de Xullán, no concello de Bóveda.

O certó é que a estrea foi todo un éxito, xa que o aforo da sala completouse en moi pouco tempo, polo que incluso quedou xente fóra. Tal e como explicou o director, a acollida e o resultado total da peza foi "moi fermoso, cousa que non se pode dicir sempre de todos os traballos, así que estou moi contento". E é que Rioboo asegura que atopou na historia deste médico rural unha narrativa moi interesante e digna de contar da que tomou como referencia o estudo da obra Siembra y memoria. Muerte y evocación de un médico republicano, un libro escrito por José Luis Díaz, sobriño do Pequeniño, quen fixo ademais onte unha conexión en directo dende México despois da proxección do documental en Lugo.

O director tamén entrevistou a descendentes do médico, veciños do Incio e testemuñas do seu calvario, entre as que cobra especial relevancia o relato de Manuel, un home de Laiosa de 95 anos de idade, que é a única persoa viva que presenciou os feitos.

O director estivo acompañado ademais de boa parte do equipo técnico da cinta, entre eles Patricia Castro e Julio Costa, os actuais propietarios da casa de Xullán na que Manuel Díaz González pasou os seus últimos momentos, e onde eles decidiron crear unha Casa da Memoria que rescata as vivencias do Pequeniño, na que o lembran como "un médico altruísta e unha persoa bondadosa". Convencidos do potencial que ten a arte como sanación e a prevención, Patricia e Julio decidiron crear este colectivo e converter a vivenda de Xullán nun lugar dedicado ao benestar e á cultura.

PRÓXIMOS LUGARES. Logo da estrea do documental en Lugo, as proxeccións continuarán mañá en Bóveda; o día 27, en Monforte; o 7 de novembro, en Cabana de Bergantiños, sendo ademais a terra natal do director; o 10 de novembro en Muros; o 11 en Cee; o 17 en Oleiros; o 18 en Noia; o 19 na Pobra do Brollón; o 24 en Quiroga; o 25 en Taboada; o 26 no Incio; o 1 de decembro en Chantada; o 2 en Sarria, e o día 3 en Samos.