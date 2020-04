Jaime Veiga: "Fago un curso acelerado de cociña e trato de ler máis do habitual"

Onde está a pasar o confinamento?

Estouno pasando na casa en Barcelona desde que decretaron o estado de alarma.

Como o soporta, que cousas fai día a día?

Procuro manter unha rutina de teletraballo, fago tamén un pouco de ximnasia e estou facendo un curso acelerado de cociña. Tamén trato de ler máis do que leo habitualmente.

Vostede ten negocios de hostalaría e polo estado de alarma atópanse pechados, como o vive, fai teletraballo?

Si, están pechados, pero sempre hai montón de traballo de xestión que facer. É unha situación difícil para a hostalaría, o 2020 vai ser un ano que desaparecerá na conta de resultados no sector, pero o problema non é tanto que estean pechados os negocios, senón os meses que se tardará en coller o ritmo de traballo, poden ser catro ou cinco meses. Será moi lento, axente que traballa estará economicamente moi xusta e hai unha gran preocupación pola pandemia do coronavirus.

Que será o primeiro que fará cando saia?

O primeiro será ir a Galicia, o meu pobo, a Lampazas (Samos), a comer un cocido e abrazar a miña familia. Xusto fun a Galicia quince días antes de que empezara o estado de alarma e o confinamento, polo que xa levo dous meses sen ir.

Di que unha das primeiras cousas que fará é ir Lampazas. Vostede organiza todos os anos as festas do seu pobo, e este ano?

Posiblemente non porque todas as festas se están suspendendo para evitar aglomeracións de xente.

Que lección saca de todo isto, positiva e negativa?

Positiva? É difícil encontrar, pero saco unha reflexión, que en calquera momento todo pode cambiar e tamén que nos faga ser máis prudentes no futuro. E negativa? Esta será a crisis máis grande que a miña xeración poidamos vivir, moito peor que a do ano 2008. Será peor sobre todo en sectores como a hostalaría, creo que o 25 ou 30% dos locales non poderán abrir. En outros sectores, como a alimentación, non se notará, sempre hai sectores que se salvan.