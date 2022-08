Estefamía Padullés: "Cada libro es como un hijo literario y supone un reto muy diferente"

ESTEFANÍA PADULLÉS se licenció en Biología por la Universidad de Barcelona y dedicó parte de su vida laboral al trabajo en un centro de recuperación de fauna marina y en un departamento de conservación de un zoológico. Aunque el mundo de la ilustración siempre estuvo muy presente en ella, nunca se había atrevido a dar el salto hasta que se trasladó a vivir al municipio de Paradela. La semana pasada presentó en la Feira do Libro de A Coruña su séptima obra de literatura infantil con la editorial Hércules, María Pita e o Pirata, o valor dunha heroína.

¿Cómo y cuándo surge esta obra?

Al ser de fuera no conocía mucho la historia de Galicia. La primera vez que fui a A Coruña me llamó la atención la estatua de María Pita, ya que este tipo de figuras bélicas suelen ser de personajes masculinos. Cuando me contaron su vida y vi que los niños aquí están muy vinculados con ella, pensé que podría ser una protagonista fantástica para hacer un cuento.

¿Qué pretende transmitir a los lectores con el libro?

Principalmente la voluntad de querer enfrentarse a los problemas, que es algo que suele estar también presente en mis otros libros. La valentía sale muchas veces del propio deseso de querer ser valiente, no únicamente de la fuerza. A veces es necesario plantarse y, como se dice ahora, empoderarse.

Es su séptimo álbum con la editorial Hércules.

Sí, me gusta mucho cómo me cuidan los dibujos porque siempre trato de hacerlos de una manera detallista y trabajada, para la que me hacen unos formatos muy bonitos. Además, me han abierto las puertas a la cultura de Galicia permitiendo que me relacione con colegios, librerías y demás entidades.

¿Cómo fue el acto de presentación en la Feira del Libro de A Coruña?

Organizamos un cuentacuentos y, al ser el personaje conocido allí, tuvo una acogida fantástica. Acudió mucho público y a los niños les gustó porque, aunque conocían la figura, quizás no tanto la historia y es una manera amena y divertida de saber más sobre ella.

¿Qué recibimiento espera por parte de los lectores?

Creo que funcionará, no sé si se aplicará solo a Galicia o también al resto de España. En los pocos días que lleva en los comercios se está vendiendo muy bien gracias a que tengo cierto público que ya es fiel a mis obras, muchos tienen toda la colección y quieren el siguiente también. Esto me llena de orgullo porque los niños son siempre muy sinceros y si no les gustara, no lo comprarían.

¿Dónde se puede conseguir?

Hércules distribuye por toda España y ya está disponible en las librerías, en gallego y en castellano.

¿Cómo se inició en el mundo de la literatura?

Siempre fue una espina que llevaba clavada porque dibujé desde pequeña, pero me dediqué a la biología porque no sabía muy bien cómo se podía vivir de esto. Fue una etapa personal de cambio, coincidiendo con el momento en el que me mudé a Galicia y cambió totalmente el planteamiento de mi vida. Al principio llegué a esto un poco aterrizada, porque no había estudiado nada relacionado con la literatura y vas aprendiendo y mejorando al ir escribiendo. Aunque los artistas nunca tenemos confianza plena en nosotros mismos, cada vez me voy sintiendo más segura.

En la mayoría de sus obras existe una vinculación con el mundo de la biología.

En el pasado lo veía como dos facetas mías casi contrarias, por una parte la científica y por otra la artística. Realmente, está bastante ligado y consiste en estar fascinada por la naturaleza y poner el talento para recrear esa emoción. Al final resulta que son las dos caras de la misma moneda.

De las que lleva publicadas, ¿cuál diría que es su favorita?

La que más me gusta es la primera, El deseo del gato Klops, porque le tengo un cariño especial. Cada libro es un hijo literario y supone un reto muy diferente. Este último me lo tomé de otra manera porque se trata de personajes humanos, y yo normalmente siempre hacía animales o monstruos. Además, he tenido que hacer un ejercicio de documentación sobre la época para conocer todo lo relacionado con el vestuario, las armaduras y demás.

¿Piensa seguir escribiendo literatura infantil?

Estoy intentando pasarme a un sector más juvenil, quizás con más texto y menos dibujo. Todo tiene sus plazos y requiere estar centrada en eso, además de que van llegando diferentes proyectos y también dibujo para otros autores. Me gustaría encaminarme un poco más hacia el lado de la escritura, ya que es una manera también de ir cambiando para no cansarse.