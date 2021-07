O estanco Polo reparte 6.000 euros dun segundo premio da Lotería Nacional

O estanco Polo, situado na Rúa Calvo Sotelo de Sarria, repartiu 6.000 euros ao vender a través de máquina un décimo do número 21.694, que resultou agraciado co segundo premio do sorteo da Lotería Nacional celebrado este pasado xoves, dotado con 60.000 euros á serie.

Desde o establecemento aseguran que descoñecen quen puido ser o afortunado que selou o boleto gañador, aínda que agardan que "sexa alguén da vila, porque de momento non hai moitos turistas pola zona e menos aínda que collan décimo para a Lotería Nacional".

Estes 6.000 euros súmanse a outros premios, "de mil ou dous mil euros", que xa foron repartidos por este negocio, aínda que a ilusión segue intacta. "Sempre dá alegría unha cousa destas, polo menos que lle vaia tocando a alguén", engaden desde o estanco Polo.

En xullo do 2019, un segundo premio da Lotería Nacional caía na administración de Sarria e repartíanse 120.000 euros, ao venderse unha serie completa do número 89.967.