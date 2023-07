Tres espectáculos acercan a danza a Sarria e Portomarín

Tres espectáculos acercan a danza contemporánea a Sarria e Portomarín dentro do festival Danza no Camiño, que percorre 15 puntos da ruta xacobea de toda España e forma parte do Certamen Internacional de Coreografía Burgos&Nueva York.

A Praza da Vila da localidade sarriá acolleu onte a primeira actuación e este xoves será o turno de Portomarín, onde os veciños e visitantes poderán gozar das tres coreografías, ás 21.00 horas, na praza da igrexa.

Os tres espectáculos vinculan a danza contemporánea, as novas linguaxes coreográficas urbanas e a monumental arquitectura do Camiño de Santiago. As pezas son: "Somos" (das coreógrafas Carla Cervantes Caro e Sandra Egido Ibáñez), "Lucero" (de Alejandro Moya González) e "Íor" (de Marc Fernández Mercadé).

Son tres propostas moi diferentes e con moita personalidade, segundo destacou onte o coordinador de Danza no Camiño, Alfonso Ordóñez, durante a presentación no consistorio sarriao deste evento organizado pola Junta de Castilla y León co patrocinio da Axencia Galega de Industriais Culturais (Agadic) e SóLODOS.

O acto contou tamén cos alcaldes de Sarria, Claudio Garrido, e Portomarín, Pablo Rivas; os concelleiros sarriaos César No e Reyes Abella; a responsable de danza e música de Agadic, Pilar Portela; Maruxa Salas e Erick Jiménez, responsables de SóLODOS; e os propios bailaríns.

As tres coreografías foron seleccionadas entre 90 propostas de todo o mundo que se presentaron á iniciativa, apuntaron. O público asistente ás representacións pode outorgar un premio ao mellor traballo coas súas votacións.

Os representantes de Agadic e os Concellos de Sarria e Portomarín agradeceron aos organizadores a iniciativa e que dean visibilidade á danza contemporánea no Camiño de Santiago. Este é o segundo ano que o festival chega aos dous municipios e confían en que volva nos seguintes.