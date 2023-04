O Esmorga Fest presenta o cartel completo da súa oitava edición

O Esmorga Fest anunciou este martes o seu cartel completo con todos os nomes dos artistas e bandas que participarán na oitava edición do festival underground.

Desde Reino Unido e como primicia en España darán o seu primeiro concerto bdrmm, "unha das bandas emerxentes con maior progresión dos últimos anos", segundo destaca a organización do festival.

Mentres, Last Days of April, desde Estocolmo, "achegarán toda a madurez dunha banda icona no movemento indie pop a nivel europeo".

Los Punsetes tocarán o sábado 20 de maio no escenario Son Estrella Galicia "representando unha das máis importantes bandas do noso país no rock independente".

Completan o cartel Toundra –"unha das mellores bandas do post-rock a nivel europeo"– First Breath After Coma (Portugal), Grande Amore, Cora Novoa e así ata 19 grupos, "todos eles punteiros dentro dos estilos underground e independente que acompañan ao festival desde fai xa case unha década".

A falta dun mes para a celebración do festival, a organización destaca que a venda de entradas marcha a "moi bo ritmo" a un prezo de 40 euros os dous días.

O Esmorga Fest mostra o seu agradecemento á Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Turismo de Galicia da Xunta de Galicia, a SON Estrela Galicia e ao Concello de Sarria polo seu apoio.