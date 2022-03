El festival de música independiente de Sarria, el Esmorga Fest, arranca este viernes su séptima edición para la cual tiene ya vendidas 650 entradas de un total de 800. Tras sufrir las consecuencias de la pandemia, el evento regresa con fuerza con una veintena de bandas, dos de ellas internacionales, que llenarán de conciertos durante dos días la sala Litmar y la sociedad cultural La Unión.

El consistorio sarriano acogió este miércoles la presentación de este festival, organizado por la asociación Esmorgart, de la que forman parte Pablo López, Juan Padín, Josito Castro, Diego García, Eva Pombo, Ángel González y Marcos Pombo.

Según explicaron los cuatro primeros, el Esmorga Fest se siente "afortunado" de poder contar en esta edición con bandas como El Columpio Asesino (cabeza de cartel), The Haunted Youth de Bélgica o Le Boom de Irlanda, grupos estos últimos que apuntan alto y que ofrecerán en Sarria una de sus primeras actuaciones en España.

El festival indie comenzará el viernes con la apertura de puertas a las ocho de la tarde en Litmar, donde subirán al escenario en esta primera jornada a partir de las 20.30 horas La Paloma, Dharmacide, Pinpilinpussies, Boneflower, Le Temps du Loup, Rayotaser, Juanita Dinamita y John Axiom.

La sesión del sábado se abrirá a las 13.00 horas en los jardines de La Unión, en la calle Matías López, con entrada gratuita. Allí podrá verse el proyecto Salífero (opus 4), Shego, Marta Knight, Vulk, El Chico López y Don Gonzalo, en una sucesión de actuaciones que concluirán a las 19.30 horas.

Los organizadores celebran que el festival pueda contar con bandas como El Columpio Asesino, The Haunted Youth o Le Boom

GASTRONOMÍA. La sesión vermú en La Unión contará con una degustación de productos locales a cargo de cárnicas Teijeiro, Queserías Sarrianas y panadería Pallares. En el mismo recinto se instalará también un puesto de comida que ofrecerá pulpo, churrasco y paella vegana.

A partir de las 20.30 del sábado, la música regresará a la sala Litmar, con un completo cartel formado por El Columpio Asesino, Le Boom, Cala Vento, The Haunted Youth, Apartamentos Acapulco, La Élite y Pálida.

Las entradas anticipadas para el Esmorga Fest, al precio de 35 euros, pueden comprarse hasta las 12.00 horas de mañana en la página web del festival (www.esmorgafest.com) y el pub Adarve de la villa sarriana. El coste en taquilla será de 40 euros.

Los organizadores del evento agradecieron los patrocinios de Estrella Galicia, Jägermusic, Gadis, Arehucas, el Xacobeo (dará nombre al escenario de La Unión), el Concello de Sarria y la vicepresidencia de la Diputación de Lugo.

El alcalde espera que este año sea el del "lanzamiento" definitivo del Esmorga

Estas dos últimas entidades asistieron este miércoles a la presentación del festival, representadas por el alcalde sarriano, Claudio Garrido; el concejal Félix Seijas; y el diputado provincial Efrén Castro.

El regidor recordó que el Esmorga era una cita "en clara expansión" antes de la pandemia y mostró su deseo de que este sea el año de su "lanzamiento" definitivo, de la consolidación de esa línea ascendente que venía marcando y de la recuperación de la "normalidad" tras el covid-19.

Garrido agradeció el trabajo de los organizadores y puso en valor la imagen que este tipo de actos transmiten de Sarria. "Este festival afonda no orgullo de ser de Sarria e agrada a imaxe do pobo", destacó Efrén Castro, para quien la labor de estos vecinos con el Esmorga demuestra que "cando se fan as cousas pensando ao grande e sen complexos dende vilas pequenas pódese marcar tendencia a nivel estatal e situarse na vangarda musical e cultural"

Calculan que dejará 160.000 euros en la villa

Los organizadores del Esmorga calculan que podría dejar unos 160.000 euros de beneficio en la localidad, de los cuales 98.000 serían de ingresos directos para alojamientos y restauración mientras que el resto vendría derivado de los contratos del festival.



De varias provincias

Según dijeron, los hoteles están prácticamente al completo con motivo de este evento, que atrae a seguidores de la música indie y underground llegados desde lugares como Madrid, Barcelona, Asturias o varias provincias de Castilla.



De 35 a 45 años

El tipo de público que suele acudir al festival tiene un rango de edad de entre 35 y 45 años, según los datos que maneja la asociación Esmorgart.