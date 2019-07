El escultor José Antonio Quiroga expone 80 obras en un bajo de Sarria

Más de 80 obras artesanales del escultor sarriano José Antonio Quiroga están expuestas en un bajo en el número 16 de la calle Matías López. La colección estará abierta "a ratos", como explica el autor, puesto que entiende el arte como una afición y no una obligación.

"Todas son pezas únicas", explica este sarriano de sus obras, añadiendo que si le solicitasen realizar dos iguales, no sería capaz. En la exposición se pueden observar creaciones muy variadas, desde una silla a un televisor con un retrete encima y el motivo es "que a xente o vexa", comenta. Todas las creaciones fueron realizadas con el fin de crítica, mayoritariamente de carácter social, como a los contenidos televisivos o al gran consumismo de la sociedad, y que supone para José Antonio Quiroga "unha forma de aprender".

Este artista, de sobra conocido en Sarria después de haber trabajado unos 25 años en la hostelería, comenzó hace unos diez en el mundo del arte, desde su jubilación. "Un amigo regaloume unha gubia" con la que vio sus habilidades en un tablero, recuerda. Con el paso del tiempo realizó varios cursos de talla de madera y así ganó las habilidades necesarias para trabajar.

El proceso de encontrar material es muy largo, debido a que trabaja principalmente con troncos de madera que halla en ríos y presas, labor facilitada cuando hay crecidas. El agua, a parte de juntarle el material, va puliendo la forma. Ahora mismo trabaja con otros, como los metales, incorporándolos a la madera o de manera íntegra, como las tres esculturas del mirador de la Rúa Mercede, en la antigua cárcel. El siguiente paso es limpiar las piezas y eliminar las partes "que non me din nada", sin tener una idea clara de lo que va hacer. Explica que hasta finalizarlas no sabe lo que va a transmitir.

Quiroga pretende instalar una escultura en cada ayuntamiento del Camino de Santiago

José Antonio Quiroga tiene en mente poner en marcha un ambicioso proyecto de cara el Xacobeo de 2021. Su idea es instalar una escultura en cada uno de los ayuntamiento del Camino, desde Pedrafita a Santiago de Compostela. Ya inició los trámites con la presentación de su proyecto en varias reuniones con los organismos correspondientes en la Cidade da Cultura de la capital compostelana.

En cuanto a este proyecto, comenta que se puede mantener de carácter permanente desde el Año Santo o también llevar a otras localidades. Sin embargo, recalca que "teñen que ser en Galicia", ya que si no perdería el impacto que quiere mostrar, como que los materiales con los que trabaja son propios de la comunidad. En cuanto a su futuro profesional, no se pone límites, tan solo "o da idade", comenta con una sonrisa que delata la pasión que emplea en su trabajo.