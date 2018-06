El escultor José Antonio Quiroga crea un espacio dedicado al arte en Sarria

SARRIA. El sarriano José Antonio Quiroga Sobrado acaba de dar un paso más en su filosofía de «vivir na arte» con la creación en el centro de la villa de un espacio dedicado a exposición y venta de obras, además de funcionar también como taller para sus trabajos.

Adentrado en el mundo de la escultura desde hace ya diez años, Quiroga desarrolla esta iniciativa en un bajo en el número 16 de la calle Matías López, enfrente de La Unión. La parte artística está formada por unas 70 obras de su autoría, muchas de ellas elaboradas en distintas maderas, pero también con otros materiales «e con fusión de metais, minerais e madeiras», las cuales se prestan para otras exposiciones. A mayores, el artista exhibe una recopilación de libros y revistas que reflejan «a historia do século XX», explica.

Tras una larga trayectoria laboral en el mundo de la hostelería y la construcción, José Antonio Quiroga se introdujo en la talla de madera por afición y acabó descubriendo en ella una nueva vocación. «Tomei clases e perfeccionei a técnica», comenta el autor, quien expuso en lugares como la antigua prisión comarcal, el museo de Pallares, la sociedad La Unión, la casa de la cultura de Sarria o el Centro de Artesanía e Deseño de Lugo (Centrad).

El sarriano plantea instalar en todos los concellos del Camino Francés esculturas elaboradas con las partes metálicas del carro del país

Su trabajo como artista se caracteriza por utilizar elementos que encuentra en la naturaleza, algunos de ellos «tallados polo tempo». «Non tería ningún sentido quitarlle a vida a unha árbore para facer estas obras cando existen moitas tiradas que se prestan para estes traballos», defiende el escultor, de cuya autoría son también tres grandes piezas que lucen en el mirador de la antigua prisión, donde son fotografiadas por cientos de peregrinos.

El Camino Francés es, precisamente, el eje central de su próximo proyecto. Según relata, se trata de una iniciativa ambiciosa con vistas a la celebración del Año Santo de 2021, consistente en la colocación de una escultura en cada uno de los concellos gallegos por los que discurre este itinerario.

El denominador común de las piezas será «a utilización das partes metálicas das rodas do carro do país», material que emplea en las obras del mirador y que fue elegido porque «está correndo o risco de desaparecer». «Xa que non damos conservado o carro, imos tratar de conservar as rodas», afirma Quiroga, que se encuentra en la fase, «nada sinxela», de acopio de material. Por ello, agradece la donación de ruedas de carro en desuso llamando al 626.81.13.89 para contribuir con este proyecto.