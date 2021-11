Una escuela de talentos en Samos

Hace ocho años nació en la pequeña parroquia de Freixo, en Samos, la comunidad de O Couso. La primera fase de este proyecto supuso la rehabilitación de un inmueble para casa de acogida —ya finalizada— y ahora se lanzan a la segunda, consistente en la construcción de la Escuela Internacional de Dones y Talentos.

La idea de crear este centro nació porque "viene mucha gente que está un poco perdida, no sabe encauzar su futuro y tiene ganas de reinventarse", indica uno de los fundadores de O Couso, Javier León, quien asegura que en España no existe ninguna iniciativa de este tipo. La escuela buscará ayudar a los asistentes a "redescubrir su talento y sus dones". "Gente que hizo toda su vida una cosa, pero no es lo que le gusta, y queremos provocar una introspección interior para buscar lo que ellos tienen", explica.

La comunidad inició los trámites para crear la escuela. Por ahora dispone del proyecto y, asegura, solicitó la licencia de obra al Ayuntamiento, que espera poder tener en primavera para empezar a "construir un sueño".

El centro contará en una primera fase con un edificio "muy peculiar", que recreará "una palloza vestida de modernidad", señala. Es una estructura circular, con madera y un "tejado verde". "Lo principal es no dañar el medio ni visualmente ni arquitectónicamente", aclara. El inmueble dispondrá de 18 habitaciones y una sala central para aula.

Javier León: "Con la pandemia hay muchas personas que quieren venir al rural y que están en proceso de búsqueda, de cambio"

El proyecto cuenta con una segunda fase que contempla la construcción de otras dos pallozas, aunque de menor tamaño. En uno de los edificios habrá una biblioteca y en el segundo "aulas temáticas", cuenta.

Al mismo tiempo que trabajan en la materialización de las obras, están preparando la pedagogía de la escuela para definir "cómo buscar esos dones y talentos".

O Couso se marca los próximos siete años para poner en marcha el proyecto al completo. "Iremos muy poco a poco, entre todos, como hicimos con la casa de acogida. Tenemos recursos para empezar la obra, también queremos pedir ayudas", informa Javier León sobre el comienzo de este proyecto, "muy distinto y en el que hay detrás unos valores".

COVID. Desde la comunidad llevan desde el inicio pensando en crear la Escuela de Dones y Talentos y la crisis del covid los afianzó en la idea. Con la pandemia, opina, "hay muchas personas que quieren venir al rural, al contrario que nuestros padres, es un retorno a las esencias, y están en proceso de búsqueda, de cambio". Precisamente el centro será "un lugar de ayuda a la gente a replantearse".

La escuela funcionará, como la casa de acogida, con "la economía del don", es decir, por "donativos, la voluntad". "Gente que tiene da y la que no, nada", señala.

La puesta en marcha de la iniciativa "marcará el antes y el después" de O Couso y cree que atraerá a "mucha gente".