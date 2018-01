La escritora sarriana Sonia Márpez gana dos premios de poesía

La escritora y fotógrafa sarriana Sonia Martínez López, Sonia Márpez, acaba de ganar los certámenes de poesía Xuventude Crea de la Xunta de Galicia y Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Salamanca. Para ella, que reside en Málaga, fue una sorpresa hacerse con los dos concursos en tan corto espacio de tiempo. En el gallego ganó con O abeiro y en el salmantino con Subsuelo.



Según explica, en ambos casos son un grupo de poemas escritos el pasado año, que pertenecen a un libro, y decidió repartirlos entre los dos concursos. Los versos tratan sobre "a sociedade, o amor e tocan a veces o tema da morte". "É sobre como te sentes no mundo. En parte son vitalistas e en parte algo morriñentos", resume.



Es la segunda vez que la sarriana participa en el certamen Xuventude Crea y en la anterior ocasión logró el segundo puesto. Esta era la última vez que podía concurrir al galardón, pues es para personas de hasta 30 años de edad y ella los cumplió el pasado año. "Tíñalle moitísimas gañas e era unha decepción non lograr un premio ó ser o último ano", indica.



Sonia Martínez reconoce que era "complicado" ganar porque en el certamen "participa xente que ten moita capacidade no mundo da poesía". "Dúas rapazas que tamén lograron premios están publicando e estou moi contenta por verme acompañada con persoas como elas", apunta.



La sarriana recibió el mes pasado este galardón, que consiste en 3.000 euros. Además, se elaboró un catálogo con los trabajadores de todos los ganadores.



Por su parte, al premio Jóvenes Creadores de Salamanca es la primera que vez que se presenta. La informaron por teléfono de que había logrado el primer premio el pasado 28, día de los Santos Inocentes, por lo que no terminaba de creérselo hasta esta semana, cuando le enviaron un correo electrónico y comprobó su nombre en el listado. El Ayuntamiento de Salamanca entregará los galardones el 2 de marzo y consistirá en 1.400 euros. También organizará una exposición con los premiados.



La joven, quien anteriormente ya se había hecho con el Málaga Crea, asegura que continuará presentándose a nuevos certámenes. Además, le gustaría ver publicados los poemas con los que ganó en los dos concursos, por lo que su objetivo es buscar editorial.