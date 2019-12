Escontrela tacha de "indigna" una carta anónima sobre la residencia de mayores

El alcalde de Sarria, el secretario del Concello y otras personas y organizaciones recibieron en las últimas horas una carta anónima con acusaciones sobre la retirada de comida en buen estado de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria, hecho que el concejal responsable del centro, Benjamín Escontrela, ha calificado de "indigno".

Por su parte, el alcalde, Claudio Garrido, aseguró que los únicos productos que salen del geriátrico son desperdicios, que algunas personas recogen con autorización para alimentar a sus animales.

El escrito, firmado por "un sarriano indignado", fue enviado por correo ordinario y en el encabezado se puede leer "pago de favores del señor alcalde y Benjamín Escontrela". En el texto alude directamente a la gobernanta del centro, con su nombre, a su marido y a otro trabajador, del que también da nombre, a los que acusa de llevarse de la residencia en su vehículo comida "en perfecto estado" procedente del Banco de Alimentos.

La carta, en la que se incluyen imágenes de varias personas con productos junto a un coche, pide la destitución de la trabajadora y de Escontrela al tiempo que se pregunta "qué pensarán los sarrianos sobre esta gestión de los alimentos" en el geriátrico.

Claudio Garrido, señaló también que "la validez de un anónimo es nula y demuestra muy poca valentía"

REACCIONES. La trabajadora aludida prefirió este martes no hacer declaraciones de momento mientras que Escontrela dijo que "una denuncia con un anónimo no es de recibo". "Me parece indigno y de cobardes. Habría que sustituir "sarriano indignado"por indigno", declaró el concejal y presidente de la junta rectora de la residencia, quien no entró al fondo del asunto al enmarcarlo dentro de una campaña "de acoso y derribo sin dar la cara" hacia esta trabajadora, tras su nombramiento como gobernanta.

Por su parte, el alcalde, Claudio Garrido, señaló también que "la validez de un anónimo es nula y demuestra muy poca valentía", al tiempo que comparó el envío de estos escritos por parte de personas sin identificar con los perfiles falsos en redes sociales.

Según indicó, tras recibir esta misiva se pudo en contacto con la cocina de la residencia de mayores -que tiene la consideración de organismo autónomo dependiente del Concello- donde le explicaron que "la única comida que sale" del centro son alimentos en mal estado, como fruta pasada, que no reúne las condiciones para servir a los internos y que en ocasiones "la llevan para los cerdos como es el caso". "Nadie está robando nada", concluyó el regidor.