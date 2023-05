Escontrela pide en el juzgado el archivo de la causa del detective

El candidato del PSOE de Sarria, Benjamín Escontrela, pidió en el juzgado el archivo de la causa de la contratación del detective para la investigación de bajas laborales de trabajadoras de la residencia de mayores, en la que está investigado y que fue abierta tras la denuncia del Concello.

Basó su solicitud en que el caso arrancó por la existencia o no de unos informes del detective sobre las empleadas, los cuales ya fueron entregados en el tribunal por el investigador. Recordó que el detective también aportó la grabación de una conversación telefónica con el regidor, quien reconoce que los contratos son "legais".

Argumentó que el acuerdo del pleno en el que se sustenta la presentación de la denuncia no es válido porque el acta de la sesión nunca se aprobó al no recoger que "se lle prohibiu votar". Acusó al regidor de "intentar enganar" al juzgado por "non remitir nin a totalidade do expediente nin a realidade do acordado no pleno".

Si no se archiva la causa pedirá que se tome declaración al secretario, la interventora y ocho ediles, así como que el juzgado investigue "a posible existencia dun delito de denuncia falsa" y otro de "falsidade documental". El primero porque, explicó, el alcalde conocía la existencia de los informes antes de denunciar en el juzgado y el segundo porque el acta del pleno no recogió lo sucedido.

El socialista instó a Garrido a "rectificar, deixar de mentir, asumir responsabilidades ante os veciños, pedirlles desculpas e deixar de xogar sucio". Su actuación es "de extrema gravidade e intolerable" y señaló que la política "non é tratar de desacreditar e tumbar a toda costa os rivais políticos".

Claudio Garrido se muestra "absolutamente tranquilo"

Por su parte, el alcalde y candidato de Camiña Sarria desmintió "rotundamente" que tuviera conocimiento de la existencia de los informes antes de presentar la denuncia en el juzgado y cree que es "o investigado Benjamín Escontrela, que aínda non acudiu ao xulgado a declarar, quen debe explicar mellor as razóns para contratar dito servizo".

Dijo que está "absolutamente tranquilo" tras la divulgación de extractos "descontextualizados" de la conversación telefónica con el detective, "gravada sen autorización". Según indicó, un político como Escontrela, que en el final de la campaña hace público este audio, "non é unha persoa de fiar e espero que a veciñanza o teña en conta este domingo".

"En Camiña Sarria pensabamos que o problema da contratación do detective era exclusivamente de Escontrela, pero hoxe comprobamos que o PSOE avala tamén ese tipo de prácticas", señaló Garrido, que lo ve "lamentable".