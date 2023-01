Escontrela pide anular el nuevo proceso simplificado de valoración colectiva

El concejal de Galicia Sempre de Sarria, Benjamín Escontrela, llevará al pleno de este mes una moción para instar al Catastro a declarar nulo de pleno derecho el nuevo procedimiento simplificado de valoración colectiva por "no ser el legalmente establecido" y que, por lo tanto, no sean válidas las nuevas valoraciones notificadas estos días.

También demanda que el Concello solicite a este organismo una nueva ponencia de valores en la cual los inmuebles dispongan de un valor catastral "adaptado a la realidad" de los mismos y se tenga en cuenta el uso agrario de las parcelas y el estado de conservación de las construcciones.

El edil, quien promovió una plataforma de afectados por el Ibi, defiende que en el ayuntamiento no se puede llevar a cabo un procedimiento simplificado de valoración colectiva y que se debe hacer un general.

Se basa también en un informe jurídico de la Diputación de 2019. Según explica, este fue solicitado por el alcalde para que le indicara si el procedimiento simplificado es el legalmente establecido y si el Concello es parte interesada en el proceso. En el documento se apunta que el proceso simplificado "no es el adecuado" para Sarria al no tener este ayuntamiento una ponencia de valores posterior al 1 de enero de 2003.

El regidor "ahora parece que no recuerda que exista cuando fue él quien lo solicitó e incluso es capaz de acusar de desleal a la Diputación por haber emitido un informe que él pidió pero que parece ser que no le gusta su contenido", opina. Denuncia que a pesar de dicho informe el alcalde "no hizo nada y dejó que el procedimiento siguiera adelante al igual que está haciendo ahora con el nuevo procedimiento". El edil insiste en que el proceso legalmente establecido es el general y que el Ayuntamiento es parte interesada, por lo que "puede oponerse al mismo".

En su moción también solicita que el Concello apruebe un PXOM para que la clasificación y valoración de los inmuebles se adapte a la realidad de los mismos.

Por otro lado, Benjamín Escontrela informa que la plataforma del Ibi ya tiene preparados los escritos para recurrir las nuevas valoraciones catastrales y los facilitará a todos los afectados en una próxima reunión.