Un escape de gas no primeiro piso do edificio situado no número 3 da Rúa San Eufrasio de Sarria mobilizou sobre as 16.30 horas deste martes os bombeiros do parque comarcal e a Policía Local.

Os inquilinos detectaron un forte olor a gas ao acender a calefacción e foron desaloxados durante uns 20 minutos, mentres os efectivos retiraban as bombonas de butano ata a zona da terraza e ventilaban o piso para poder volver.