Ergueitos edita un catálogo sobre a ruta literaria de Fiz Vergara

A agrupación cultural Ergueitos edita un catálogo sobre as 13 obras que compoñen a ruta literaria de Fiz Vergara Vilariño, que discorre entre os núcleos de Airapadrón e Santalla de Lóuzara, no municipio de Samos.



O traballo, que se está finalizando, recolle a explicación poética das esculturas, a historia de cada unha delas e a traxectoria dos trece artistas plásticos que elaboraron as obras, conta a presidenta de Ergueitos, María Casar. As pezas que se poden ver no percorrido, de 7,5 quilómetros, pertencen a Primitivo Lareu, Jesús Otero-Yglesias, Manuel Buciños, Álvaro de la Vega, Violeta Bernardo, Miguel Macía, Fernando Yáñez, Mónica Alonso, Paco Poy, Caxigueiro, Eduardo Valiña, Paco Pestana e Manolo Caamaño.



O catálogo está dirixido aos visitantes da ruta literaria co fin de que poidan coñecela un pouco máis. "Busca a visibilización da figura do Fiz Vergara. Ademais, á ruta vén xente de distintos lugares (estes días chamaron de Vigo) e non teñen material, polo que co catálogo solucionamos isto", sinala a responsable de Ergueitos.



O traballo estará dispoñible en papel e a asociación editará os exemplares en función das necesidades. A guía poderase tamén consultar en formato dixital, facilitando así o acceso a visitantes, profesores e alumnos. A algúns dos centros escolares xa foi enviada a documentación, explican desde o colectivo, o cal xa elaborou con anterioridade unhas unidades didácticas sobre o itinerario.



Para a preparación do novo catálogo, a asociación dispón dunha axuda da Deputación Provincial de Lugo de 1.325 euros, contía coa que tamén se custea a tradicional viaxe literaria e a presentación de varios libros.



A presidenta de Ergueitos destaca a "moi boa acollida" que está tendo a ruta. Para a próxima primavera xa está previsto que acudan a Samos alumnos procedentes de centros educativos de Redondela, Vigo e A Coruña. "Está funcionando moi ben, é un roteiro singular, que une a arte plástica coa poesía e nun entorno natural como é Lóuzara", afirma. A isto hai que sumar a arquitectura popular da zona, engade.



A ruta, que foi inaugurada hai oito anos, dá comezo en Airapadrón coa "muller unicornio" e continúa ata a vivenda do poeta, en Santalla de Lóuzara. O percorrido segue por Requeixo, o muíño de Locai e a fonte da Cova, para rematar no pozo de Beltrán. Na ruta atópanse as 13 pezas inspiradas nalgúns dos poemas do autor.



Con este percorrido, Ergueitos homenaxea o escritor samonense e todos os veráns a agrupación organiza un percorrido polas obras para recordar o poeta, do que en 2017 se cumpriron dúas décadas do seu falecemento. A entidade tamén honra ao escritor co premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, que convoca co Concello de Sarria.



O certame ten aberto ata o 21 de marzo o prazo de presentación de traballos, que deben enviarse por correo certificado ao Concello sarriao. O galardón conta cun premio de 6.000 euros, ademais da publicación da obra gañadora.





Prepara a presentación de dous novos libros

A agrupación Ergueitos programa para os próximos meses a presentación de tres libros. Trátase da nova obra do poeta Eduardo Estévez, De baleas, que se dará a coñecer en Sarria

despois do Entroido. Tamén será presentado o último libro de Cesáreo Sánchez Iglesias, quen é presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nos próximos meses publicarase, ademais, a obra gañadora da décima sétima edición do premio Fiz Vergara. O poemario, Claus e o alacrán, é da pontevedresa Lara Dopazo Ruibal, a quen lle foi entregado o premio o pasado mes de decembro.