La EPS realiza en O Incio un proyecto de investigación sobre porco celta

Un grupo de investigación de la Escola Politécnica Superior (EPS) de Enxeñaría del campus de Lugo tiene en marcha en dos parcelas del monte de Goó, en el municipio de O Incio, un proyecto de aprovechamiento sostenible con ejemplares de porco celta.

El estudio, iniciado en 2015, llegará a su término este año tras desarrollarse en unos terrenos de unas tres hectáreas, entre Lebaste y Mosteiró, en los que abundan los castaños centenarios.

Durante todo este tiempo, los investigadores estudiaron múltiples factores, como el crecimiento de los animales, los problemas de erosión, los efectos sobre el suelo o sobre la producción de castañas y bellotas, entre otros aspectos.

Las conclusiones de esta investigación se producirán una vez finalice, pero ya se pueden avanzar algunos resultados, tal y como explicó este martes el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Antonio Rigueiro.

Así, el estudio ha permitido constatar un crecimiento de los animales a razón de un kilo por día y un efecto positivo en la limpieza del sotobosque. De igual modo, los investigadores han podido comprobar que "en soutos con inclinacións do terreo moi pronunciadas" resulta más recomendable no establecer un sistema silvopastoral o "utilizar cargas menores, que non pasen dos seis animais por hectárea", señaló.

TRES COMUNIDADES. Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio en el que participan expertos del País Vasco, Asturias y Galicia, comunidad esta última representada por la EPS y por el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, el cual trabaja con parcelas experimentales en Rois en las que predominan robles.

El proyecto, que lleva por título Sostenibilidade de sistemas silvopastorais de masas ibero-atlánticas de folla caduca con razas autóctonas de porco en réxime extensivo, fue abordado este martes durante una jornada técnica celebrada en el multiusos del consistorio de O Incio, cuya alcaldesa, Laura Celeiro, tuvo como misión dar la bienvenida a los asistentes.

Una veintena de personas participaron en las charlas, en las cuales también se expusieron experiencias de cría de cerdo autóctono en Asturias (gochu asturcelta) y en el País Vasco (euskal-txerria).

Intervinieron, entre otros, Francisco Javier Silva, del Centro de Investigación de Lourizán; Rosa Mosquera Losada y Antonio Rigueiro, de la USC; Xosé Manuel Yglesias, de la comunidad de montes O Carballo (Friol); Iván Rodríguez, de Asoporcel; y Eloi Villada, experto en ganadería extensiva. La jornada concluyó con una visita a las parcelas de Goó.