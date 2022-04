Un entrenamiento de altura

Una treintena de trabajadores recibieron en Paradela una formación de altura porque su trabajo está muy lejos del suelo, a nada más y nada menos que 93 metros. Son operarios de parques eólicos de toda Galicia de la compañía Endesa, que impartió, tal y como informó, una actividad formativa "pioneira en Europa" para entrenar cómo actuar en caso de que se produzca una situación de emergencia en un aerogenerador.

El curso se ofreció en el parque Serra das Penas, uno de los dos con los que cuenta la compañía en el municipio. La formación, de una semana de duración, tuvo lugar en una unidad móvil "única en Europa", señaló Julio Lozano, director de operación y mantenimiento de los parques eólicos de Endesa en el oeste de España.

La actividad, "de carácter innovador", fue impartida por una empresa que dispone de un camión que está diseñado para simular un aerogenerador, tanto la torre como el nacelle (parte superior) y el buje (pieza a la que están conectadas las palas). Estas instalaciones permiten recrear las condiciones de trabajo en altura en un molino y las situaciones que se pueden encontrar.

Los empleados pueden sufrir diversos riesgos, como "eléctrico, de traballos en altura, de caída a distinto nivel ou de atrapamento", explicó. De ahí la necesidad de recibir una formación en seguridad para "reducir na medida do posible eses riscos", afirmó el directivo, quien apunta la salud y seguridad de los operarios como "prioritaria" para la compañía.

Los 32 empleados que participaron en la actividad recibieron tanto formación teórica como práctica. La primera la desarrollaron en una sala del edificio del parque y la segunda en la unidad móvil. Los trabajadores se entrenaron para la evacuación de un aerogenerador en una situación de emergencia, como un incendio o un accidente. Para ello practicaron el descenso a través de cuerdas.

"Os traballadores que soben ás turbinas, os xefes de parque, supervisores, están dotados dun equipo para evacuar a turbina no caso dunha emerxencia. Formáronse no uso dese equipo", tal y como indicó Julio Lozano. Estos medios permitirían también el rescate de una persona que "pode sufrir un accidente na propia escaleira de acceso ao nacelle ou rescatar a unha persoa que puido quedar atrapada no "buje"".

El personal se formó, además, en elevadores y su uso atendiendo a unas medidas de seguridad. "A altura das torres foise incrementando e foi necesario equipalas cun ascensor por dentro da torre, o que facilita o acceso dos traballadores ao nacelle", apuntó el directivo. Aclaró que en la actualidad los aerogeneradores ya superan los 90 metros de altura, de ahí la necesidad de los elevadores y los más modernos ya los incorporan de fábrica.

La empresa destaca la importancia de esta formación, pues la unidad móvil en la que la llevaron a cabo reproduce las características de un aerogenerador. Hasta ahora este tipo de actividades se hacían en aulas y con este camión se permite que los trabajadores tengan en los entrenamientos las mismas condiciones de viento o temperatura que en un parque.

Preparación del personal en el interior de la unidad. EP

Julio Lozano también apuntó como otras ventajas de esta actividad que se desarrolla al aire libre, importante en estos tiempos de pandemia, y el "retorno positivo desde o punto de vista económico para Paradela e os concellos limítrofes" al tener que trasladarse a la zona los trabajadores.

El directivo se mostró "moi satisfeito" con los resultados de la actividad, que se imparte anualmente. "É moi importante para os traballadores que cando haxa unha emerxencia podan actuar con eficacia e que periodicamente se refresque esta formación. É a maneira de que vaian actuar con eficacia", concluyó.