Enrique Cajiao, médico: "Non cubrir a miña praza suporía un gran paso atrás para Láncara"

O coruñés Enrique Cajiao, un dos tres médicos facultativos do centro de saúde da Pobra de San Xiao, en Láncara, xubílase despois de 34 anos no municipio que o acolleu "cos brazos abertos" tras pasar por Guntín, Portomarín e Trabada. O Concello xa prepara unha comida en homenaxe á súa traxectoria o próximo día 17 ás 14.00 horas no campo da feira.

Como recibe esta despedida homenaxe?

Pilloume un pouco de sorpresa. Realmente non o esperaba, pero estou moi agradecido e contento. Levo 44 anos traballando como médico, e 34 foron na Pobra. Cheguei a Láncara en setembo de 1989 e xa non me movín de aquí. Cando acabei de estudar vin traballar a Lugo animado pola miña muller, que me dicía que había mellores condicións de traballo por aquel entón.

Como foi a súa experiencia na Pobra? Que balance fai?

Moi boa a verdade. Considérome unha persoa afortunada. Non só a nivel laboral, que tamén, senón no eido persoal incluso. Estou moi satisfeito e téñolle moito cariño aos pacientes, por iso tamén me vou con pena. A relación coa xente trascende moito, pero teño que aceptar que agora toca vivir outra etapa.

Como é traballar nun centro médico rural? Dista moito dun ambulatorio dunha cidade?

O traballo en si a día de hoxe non dista moito dun lugar a outro. Temos medios similares aos que posúen centros máis grandes, pero si que é certo que a relación co paciente é moito máis próxima e familiar. E cos compañeiros pasa o mesmo. No noso centro de sáude traballamos oito persoas: tres facultativos de primaria, unha pediatra, dous enfermeiros e dous PSX. Somos unha pequena familia, e iso tamén se nota moito no traballo e na atención ao paciente. Pero se boto a vista atrás non sempre foi todo tan sinxelo, porque hai anos a falta de medios era importante nos centros pequenos. Estabamos moi illados e tiñamos horarios moi complicados. Eu cheguei a facer garda un día si un día non, pero iso variou moito grazas a Deus.

Entón nota unha gran melloría dende que empezou na Pobra?

Dende logo. Cando eu cheguei pasabamos consulta nun anexo ao consistorio actual que estaba nun primeiro piso sen ascensor, co que iso conleva para moitos pacientes. En 1995 trasladámonos ao centro de saúde actual e faciamos unha garda focalizada cada cinco días porque as realizabamos en conxunto co centro do Páramo. A evolución foi enorme, hoxe en día contamos con moitísimos máis medios e comodidades, tanto para sanitarios como para pacientes, e as gardas son voluntarias. Eu fíxenas ata os 55 anos. É certo que sempre acabas facendo máis horas das previstas, pero é cousa do oficio.

E notou cambios con respecto aos outros centros nos que traballou antes de chegar a Láncara?

En Láncara fomos bastante privilexiados, porque nos puxeron un vehículo do Concello a disposición dos sanitarios do centro de saúde para facer as consultas domiciliarias, cousa que foi unha excepción a nivel provincial e diría incluso que rexional. A partir da pandemia de covid-19 xa se empezou a globalizar máis por parte do Sergas e esperemos que viñese para quedar. O tema do transporte sempre foi unha materia pendente en termos xerais, pero imos polo bo camiño.

Que melloras faría vostede?

Eu conformaríame con non empeorar, a verdade. Un dos problemas que máis padecemos todos é a carencia de facultativos en primaria, porque custa cubrir as baixas que se están a producir. Hai unha alta porcentaxe de facultativos prorrogados a partir dos 65, coma min, e hai que darlle solución a iso. Vexo que priorizan cubrir as prazas dos centros grandes, que en certo punto é normal, pero non se dan conta que a asistencia é necesaria e igual de importante en todas partes.

Pensa que finalmente cubrirán a súa praza na Pobra?

Non sei o que pasará porque polo momento non recibimos resposta. Penso que o máis probable é que non se cubra, pero oxalá me equivoque porque sería un paso atrás para Láncara, tanto para os habitantes do municipio como para os meus compañeiros.

Que suporía contar cun facultativo menos?

A carga de traballo multiplicaríase moitísimo. Os que quedan terían unha carga asistencial de máis do 50% cada un. Se ti tes unha consulta de 60 persoas diarias, por moita vontade que poñas no día a día, a calidade asistencial redúcese notablemente. Por todo iso é moi importante que non queden sen cubrir prazas como a miña. Eu teño 1.000 cartillas, e isto, trasladado como é o caso a unha poboación moi envellecida e con gran dispersión xeográfica, fai que sexa aínda máis necesario cubrir a vacante urxentemente.