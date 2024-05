Hallado junto a un río el cuerpo sin vida de un sarriano que faltaba de su casa desde el sábado

Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida este domingo por la tarde junto a un río en la pista que conduce a Arxevide, en la parroquia sarriana de Cesar. La víctima, vecina de este mismo lugar, faltaba de su casa desde la noche anterior.

Todo indica que iba caminando cuando se precipitó desde la pista, a la altura de un pequeño puente, por un desnivel de entre 10 y 15 metros, hasta parar junto al cauce del río.

La Guardia Civil, la Policía Local y el Seprona, entre otros, participaron en la búsqueda de este sarriano, que llevaba horas en paradero desconocido desde que fue visto por última vez el sábado en un local de hostelería.

Este domingo por la tarde se encontró su cartera en la pista que va hacia Arxevide desde la carretera de Samos, en un punto situado en el límite entre este concello y el de Sarria. El rastreo se focalizó entonces en esa zona, donde se descubrió el cuerpo alrededor de las 20.30 horas, según comunicó la Guardia Civil al servicio de emergencias 112 Galicia.

Se solicitó la presencia de los efectivos del parque comarcal de bomberos de Sarria para proceder al rescate. Para recuperar el cuerpo, tuvieron que bajar con cuerdas, al tratarse de una zona de pronunciada pendiente. Ya nada se pudo hacer por salvar la vida de este hombre, desconociéndose por el momento la hora exacta del fallecimiento.

