O encontro de palilleiras volverá en marzo a Sarria despois de catro anos

A Xuntanza de Palilleiras e Labores Artesanais Vila de Sarria volverá celebrarse o día 16 de marzo, poñendo así fin a un parón de catro anos. Será xa a novena edición deste encontro, que espera reunir unhas 300 persoas e no que, ademais de exhibicións desta arte, haberá tamén música, sorteo de agasallos, exposición de artesanía e venda de materiais.

A Asociación de Palilleiras Camiño de Santiago organiza de novo esta xuntanza, que terá lugar no pavillón dos institutos, coa colaboración do Concello de Sarria e da Vicepresidencia da Deputación Provincial de Lugo.

O vicepresidente deste organismo, Efrén Castro, quen tamén é deputado de Artesanía e Deseño, mantivo un encontro coa asociación de palilleiras, presidida por Ana López Rodríguez, para facerlle entrega dunha serie de agasallos para repartir entre as asistentes ao encontro do día 16.

Así, todas as palilleiras recibirán exemplares dos libros Samos e Ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo, editados polo servizo de Publicacións da institución provincial. Ademais, a Vicepresidencia achega pezas de artesanía de Pablo Mazoy, Rosa Jove e Nacho Porto, que serán sorteadas entre os colectivos participantes.

"Citas coma esta permiten conservar o noso patrimonio artístico e material e dar a coñecer un traballo que, sobre todo, avoas e nais conservan grazas aos seus antepasados. Con esta xuntanza podemos achegarnos a novas xeracións, algo esencial para que sobrevivan oficios e traballos coma este", destacou Efrén Castro.

Dende a asociación de palilleiras Camiño de Santiago -que se reúne todos os xoves, de 17.00 a 20.00 horas na casa da cultura- amosánse ilusionadas con recuperar este evento, que non se celebraba dende o ano 2019.

"Animámonos a organizalo de novo para darnos a coñecer, que se sepa que estamos e seguimos aquí, e tamén porque cremos que é un acto bonito para o pobo e que atrae xente a Sarria", afirmou a presidenta, que confía en encher o pavillón con persoas de todas as idades para conservar e desfrutar esta expresión artística.

A inscrición está xa aberta a través dos teléfonos 696.647.146 e 686.138.122 ou o correo [email protected].

O PROGRAMA. O encontro dará comezo ás dez da mañá coa recepción dos asistentes, seguida dunha primeira exhibición das palilleiras, de 11.00 a 13.30 horas. Tras unha pausa para o xantar en establecementos da vila, ás 16.00 horas retomarase cunha nova palillada, que se prolongará ata as 19.00.

Un grupo de música tradicional amenizará a xornada da man do Concello, que tamén facilita as instalacións para un evento que recibe, ademais, a axuda de numerosos establecementos da vila en forma de agasallos para sortear. No mesmo recinto haberá exposición de obxectos realizados con bolillos e venda de material para practicar estas labores.