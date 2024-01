O empresario sarriao Jaime Regueiro Rivas dará o pregón da Semana Santa

O empresario sarriao Jaime Regueiro Rivas será o encargado de dar o pregón da Semana Santa na localidade o día 22 de marzo. Unha nova que o pillou "por sorpresa", xa que, aínda que se define como "católico practicante", o certo é que nunca antes formara parte activa de ningún acto relixioso deste tipo. O futuro pregoeiro, de 72 anos de idade, afirma que lle comunicaron a decisión da Cofradía del Santo Entierro y la Soledad durante unha misa no convento da vila.

"Non me puiden negar, porque eu ante todo son de Sarria a morte", explica o empresario, que di que el non quere facer unha "homilía, senón que pretenderei contar as miñas propias inquedanzas sobre estas datas tan sinaladas".

O sarriao, licenciado en Enxeñería Técnica Agrícola, leva toda unha vida dedicada ao sector da decoración dende a vila, un ámbito que "sempre está presente en min a pesar de estar xubilado", e ao que el mesmo vincula o seu afán e interese pola Semana Santa. "Máis alá do acto en si mesmo, encántame a estética que a envolve porque é algo magnético", di o decorador, que foi ademais presidente da sociedade cultural e recreativa La Unión entre os anos 1996 e o 2000.

Un gran devoto

"Un ano fun a Cuenca logo de ver unha reportaxe impresionante sobre ela e quero ir este ano a Zamora", sostén o sarriao, que di que "alí saben como reflectir toda esa sobriedade de Castela", algo que lle chama moito a atención, polo que viaxará coa súa muller para "coñecer un pouco máis as celebracións doutros lugares".

Con respecto a Sarria, Jaime Regueiro séntese "moi afortunado" por poder representar a confraría, xa que a congregación foi fundada no século XVIII, e, ao seu parecer, "o traballo que realiza é moi importante, trátase dunha institución emblemática".

O sarriao recoñece que el non perde unha misa dos domingos "por nada, ou case nada do mundo", e que o seu lugar de referencia é o convento da vila, pero que, de estar fóra da casa, tamén acode sempre que pode a outras igrexas. "Nunhas vacacións en Varadero, en Cuba, pedín un taxi a trinta quilómetros só para oír a misa", admite o pregoeiro.

Regueiro di que se trata dunha cuestión de educación, xa que o sarriao estudou nos escolapios de Monforte dos 9 aos 15 anos, e alí "recordo que nos daban vacacións por esas datas e incluso durante a miña xuventude as máquinas de música deixaban de funcionar o xoves santo, así que eran días que se che quedaban gravados", asegura o decorador.

O empresario insta a "formar parte activa da confraría», que afirma que experimentou un gran rexurdir a partir dos anos 60, pero que sería interesante "contar con máis xente nova". Agora, o sarriao afirma que continuará pensando nas palabras que pronunciará en Semana Santa pero, en todo caso, sostén que "só se trata do meu punto de vista, haberá moitos outros igual ou máis interesantes", di con humildade.

Santa Mariña acolleu o discurso nos últimos anos

O pregón da Semana Santa, organizado pola Cofradía del Santo Entierro y la Soledad, cambiou de escenario nos últimos anos. Pasou de ter lugar na capela do Perpetuo Socorro na Praza da Vila a trasladarse nos últimos anos á igrexa de Santa Mariña, onde deron o seu discurso personalidades como a escritora Rocío López Nuñes (2023) ou Manuel Ángel Valcárcel (2022).



Dende a confraría comunicaron que o discurso se trasladaría á igrexa de Santa Mariña por motivos de aforo logo do parón causado pola pandemia de covid-19 en anteriores edicións. Polo momento, está por determinar onde terá lugar este ano.