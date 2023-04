El empresario José Manuel Gayoso será el candidato del PSOE en O Páramo

El empresario José Manuel Gayoso será el candidato del PSdeG-PSOE en el municipio de O Páramo en sustitución de Pablo Armesto Rodríguez. El alcaldable, de 61 años, es natural de Bravos, en la parroquia de Friolfe, y trabajó durante buena parte de su vida en el departamento de compras de una cadena hostelera gallega.

Hace siete años se lanzó a emprender y cuenta con una empresa de ventas para hostelería, geriátricos, albergues y restaurantes, entre otros, de todo tipo de material necesario para el funcionamiento de estos establecimientos.

José Manuel Gayoso decidió dar el salto de presentarse a los comicios porque, "vistos os últimos acontecementos na vida municipal, creo que eu e o meu equipo podemos aportar traballo e ilusión para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños". Añade que "cremos que hai outra forma de facer política, por iso estamos neste punto, e, se os nosos veciños nos dan a súa confianza, pronto o verán plasmado".

Considera que el concello necesita nuevas ideas para favorecer su desarrollo y mejorar la calidad de vida de los vecinos, y hacerlo "nun ambiente de concordia e entendemento". Quiere hacer el municipio "máis moderno e competitivo" y dotarlo de "todos os servizos, como merecemos", escuchando para ello a los parameses y los colectivos vecinales, de montes, culturales y deportivos."Todos xuntos levaremos a cabo as actuacións necesarias", apunta Gayoso.

Entre sus objetivos figuran solucionar los fallos en el suministro municipal de agua, ofrecer más servicios y alternativas a los mayores y los jóvenes, el apoyo al sector primario y la mejora de las comunicaciones por carretera.

Estos serán los pilares de su programa electoral, que se encuentra preparando con su equipo. Por ahora el PSdeG-PSOE no desveló quiénes acompañarán a Gayoso en la lista.

El secretario xeral de los socialistas en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, destaca "o compromiso co seu pobo" del candidato y su conocimiento "da realidade do seu concello, das súas necesidades e do seu potencial para impulsar, dende o consenso e con rigor, medidas que revertan no benestar dos veciños e veciñas e no desenvolvemento económico do Páramo".

Tomé subraya que Gayoso "é o mellor candidato a alcalde do Páramo", porque "pon, por riba de todo, o interese dos seus veciños e veciñas, e a vontade de traballar para que o concello prospere".

José Manuel Gayoso sustituye como cabeza de lista de los socialistas al actual primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Pablo Armesto, quien encabezó la candidatura de este partido en las cuatro últimas elecciones. Este edil anunció en marzo su retirada, una decisión que, dijo, llevaba madurando desde hace tiempo, pues considera que es el momento de dar un paso atrás y de renovar.

La candidatura de José Manuel Gayoso es la tercera que se conoce en el ayuntamiento paramés para las elecciones del próximo 28 de mayo. Por el PP se presenta el regidor, el independiente José Luis López, tras la integración de la agrupación de electores Todo polo Páramo en este partido.

Por otro lado, el exalcalde Gumersindo Rodríguez Liz será el cabeza de lista de una nueva agrupación denominada Alternativa Veciñal polo Páramo. Este fue regidor por los populares, formación que abandonó tras la integración de Todo polo Páramo, y actualmente forma parte de la corporación como concejal no adscrito.

Ahora está solo por desvelar el nombre del candidato del BNG.