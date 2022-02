Otro empresario asegura que la edila de Láncara no le pagó en 2017

Un empresario que se dedica al alquiler de carpas asegura que la concejala de Láncara Begoña López, a quien un constructor denunció por presunta estafa, tampoco le pagó a él un servicio prestado en el año 2017 y cuyo importe asciende a 998,25 euros.

Según explica, en el Carnaval de aquel año la asociación de vecinos de la parroquia de la concejala organizó una fiesta y le contrató a él el alquiler de la carpa. Todo fue según lo previsto hasta que llegó el momento de cobrar.

El hombre sostiene que Begoña López era la encargada de hacer ese pago en nombre de la asociación, pero el dinero no se ingresó en su cuenta. Y ello pese a que, según su relato, la joven supuestamente le hizo llegar un justificante de transferencia bancaria.

Tras reclamar varias veces el pago, ese justificante, a nombre de la asociación de vecinos, le fue remitido al empresario en octubre de 2018, no recuerda si por correo electrónico o a través de whatsapp. En todo caso, dice, lo conserva porque corresponde a un servicio que no llegó a cobrar.

Siempre según su versión, esta semana, a raíz de las noticias sobre la investigación judicial en la cual está envuelta la concejala, decidió acudir a la sucursal bancaria que supuestamente emitió el justificante, donde le comunicaron que "era falso" y que no se corresponde con el formato que utilizan en esta entidad, asegura.

El alcalde asegura que no responderá a ninguna pregunta que afecte a la investigación

Esta persona añade que decidió hacer público su caso porque se sintió "enganado dobremente" y porque durante este tiempo su palabra estuvo cuestionada ante el resto de vecinos de la parroquia. En cierta manera, afirma, se sintió "identificado" con el constructor denunciante.

"Nestes xaleos nunca me vin nin me quero ver. O que me doe é o intento de engano e enriba quedar mal", declara.

Dice también que ha contactado con un abogado, pero no ha formulado denuncia sino que ha enviado un burofax a la asociación indicando que persiste esa supuesta deuda próxima a mil euros.

Este jueves no fue posible contactar con la aludida para conocer su versión de los hechos ni tampoco con el responsable de la asociación, que al parecer cambió de directiva el pasado año. En la parroquia, los vecinos insisten en que nunca hubo ningún problema con Begoña López ni con la familia.

Por otra parte, el alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, reiteró este jueves, después de que el PP anunciase que pedirá un pleno extraordinario, que no responderá a ninguna pregunta que afecte a la investigación. "Non vou deixar que o pleno se converta nun xuízo", señaló.