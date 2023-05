Una empresa oferta casi el doble del canon por los dos bares de San Xoán

La licitación abierta por el Concello de Sarria para la instalación y explotación de las dos barras de bar que habrá en el campo de rugby durante las fiestas de San Xoán ha suscitado el interés de cinco empresas, una de las cuales, Rudesindo Alonso Clemente, ofreció casi el doble del precio de salida. El canon mínimo por cada barra era de 5.000 euros y esta firma de Ourense pujó por las dos, elevando el importe a pagar hasta los 9.050 euros cada una.

La explotación de los bares de San Xoán suscitó el interés de otros cuatro licitadores: Eventos Vodevil, Skyline Nights, Ángel Doce Blanco y Eventos y Hostelería Trastoy, que formularon ofertas por ambas barras con la excepción del último, que solo se presentó a una. Abiertas las plicas, ofrecieron un canon entre 5.500 y 7.100 euros, muy alejados de Rudesindo Alonso, que ha sido propuesta como adjudicataria por la mesa de contratación a falta de que entregue la documentación requerida.

A mayores del canon ofertado, tendrá que pagar 900 euros por cada barra en aplicación de la tasa municipal correspondiente. Ambas se instalarán del 24 al 27 de junio (incluidos) en el campo de rugby, donde tocarán orquestas como París de Noia, Panorama, Olympus o Los Satélites.

Este proceso de licitación se estrena este año. En 2022, cuando el Concello decidió por primera vez ubicar los festejos en la Rúa Castelao y su entorno, una asociación de hosteleros de la villa contactó con el gobierno para proponer instalar allí un bar ante la ausencia de locales en el recinto.

Según explicó la concejala de Festas, Geni Valcárcel, les pareció oportuno colaborar con la hostelería local "despois do momento tan complicado que pasaran coa pandemia" y, al mismo tiempo, prestar el servicio a las personas que acudían a las fiestas. Llegaron entonces a un acuerdo por el cual la asociación, Sarria Mola, pagaba a cambio el caché de una de las orquestas que ya estaban cerradas para San Xoán y que en este caso fue Miramar, que costó 9.075 euros con iva.

"O contrato de Miramar xa nunca entrou no Concello. Nós non o firmamos nin o pagamos. Todo o tema económico desa orquesta xa se desviou á asociación", afirmó la concejala. Según declaró, a posteriori, una vez finalizadas las patronales, se enteró por terceras personas de que las barras del bar habían sido subcontratadas, "algo que non se me consultou e do que non se me trasladou en ningún momento ningún tipo de comunicación", añadió.