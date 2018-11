Una empresa especializada realiza en Ponte Ribeira prospecciones geotécnicas

Una empresa especializada comenzó este lunes una serie de prospecciones geotécnicas en Ponte Ribeira por encargo de la empresa adjudicataria de los trabajos de reapertura del puente y la dirección de obra. Estos sondeos tienen como fin estudiar cómo se encuentra el terreno, transcurridos más de cuatro años desde el corte de este viaducto, por el cual pasa el Camino de Santiago.

No obstante, el inicio de las obras de reconstrucción del puente no tiene fecha. Según explicó el lunes el concejal Diego López, la empresa adjudicataria está valorando un cambio en la metodología constructiva, de modo que no sea necesario invadir el cauce del río para ejecutar las obras, para lo cual necesita conocer previamente el resultado de las prospecciones.

Según el edil, el cambio no afectaría al proyecto, sino al modo de ejecutarlo, que sería "menos agresivo", pero más costoso, además de retrasar el inicio de la actuación al requerir de la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). Este mismo lunes hubo una reunión con técnicos del organismo, en la que se abordaron este y otros asuntos.

De llevarse a acabo la modificación, la obra quedaría menos condicionada por el estiaje, que salvo prórroga solo permite actuar en el cauce de junio a septiembre.