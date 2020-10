Un emprendedor pone en marcha una explotación apícola en Val do Mao

A Marcos Vila Arias el mundo de la miel le interesó desde siempre. De niño se acercó a la apicultura en el colegio Ricardo Gasset de O Incio a través de las enseñanzas que le transmitió un profesor y, a los 20 años, tuvo sus primeras ocho colmenas. Ahora, con 34, este emprendedor ha puesto en marcha una explotación en la parroquia de San Salvador do Mao, iniciativa que cuenta con una ayuda del Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel (GDR), al que pertenece el concello de O Incio.

Según explica, fue el pasado mes de mayo cuando instaló las 60 colmenas con las que arranca este proyecto, repartidas en dos fincas de propiedad familiar, de 2.500 y 1.200 metros cuadrados de superficie, situadas en el lugar de Vilamor y distantes entre sí aproximadamente un kilómetro.

"A min sempre me gustou traballar no rural e facer cousas", asegura Marcos Vila, quien recupera así unos terrenos que estaban abandonados para darles un nuevo uso. Y, además, lo hace "como antigamente, coas colmeas sobre un asentamento de pizarra" añade este vecino, quien no oculta que le gustaría "ter unha alvariza".

PRODUCCIÓN. El joven, que desarrolla su actividad laboral en el área de medio ambiente del Concello de Sarria, obtuvo la primera producción el pasado mes de agosto, la cual se vio reducida a 130 kilos que comercializa entre particulares de su entorno. Su objetivo es aumentar poco a poco la explotación, hacerlo "en ecolóxico" y llegar a producir alrededor de 2.000 kilos en agosto del próximo año, con la vista puesta en poder generar con el tiempo algún puesto de trabajo en la zona.

Su proyecto es uno de los que ha obtenido financiación de fondos europeos a través del programa Leader 2014-2020 gestionado por el GDR Ribeira Sacra-Courel. Son 7.800 euros para destinar a la compra de material, el estudio de viabilidad y la construcción del cierre para los colmenares, una medida que ve necesaria para preservar la futura producción ante la abundancia en el entorno de "xabarín e fauna salvaxe".

Según dice, será una miel "de propiedades especiais" porque "é unha zona na que hai moito castiñeiro e unha flora variada".