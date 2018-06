Emma Pedreira gana por segunda vez el premio de poesía Fiz Vergara

Trece años después de ganar por primera vez el premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, la autora coruñesa Emma Pedreira repite la hazaña. Su obra As voces ágrafas se proclamó este viernes vencedora de la decimoctava edición de este galardón, al obtener el voto unánime del jurado entre los 70 trabajos presentados.

El premio, convocado por el Concello de Sarria y la agrupación cultural Ergueitos, está dotado con 6.000 euros y la publicación del poemario en Espiral Maior. La ganadora recibirá también una obra de un artista plástico.

El fallo se dio a conocer este viernes en un acto en la casa de la cultura de Sarria, en el que participaron los miembros del jurado Cesáreo Sánchez Iglesias y Eli Ríos, actuando como presidenta la concejala de cultura, Mónica López, y como secretaria la responsable de Ergueitos, María Casar, estas dos últimas con voz pero sin voto. Además, formó parte del jurado de esta edición Lucía Novas.

Emma Pedreira, quien también obtuvo este reconocimiento en el año 2005 con Casa de orfas, se convierte en la primera persona con doblete en el Fiz Vergara. Este galardón, en homenaje al poeta samonense del mismo nombre, viene a completar un año lleno de éxitos para la autora, distinguida de igual modo con el Xerais 2018 y el Premio de la Crítica en el apartado de lengua gallega.

El jurado destacó de As voces ágrafas la construcción de un mundo poético "dentro dun cosmos no que se desenvolve a épica da resistencia dunha muller no seu vivir diario". Se trata, según indicó, de "fragmentos do cotián convertidos en versos de fulgor poético no que as mulleres invisibles dan forma á súa propia voz".

"É un libro fermoso e que emociona especialmente", aseguraron tras la apertura de la plica. De inmediato, los miembros del jurado contactaron con la escritora para comunicarle el fallo y darle la enhorabuena por ser "dobremente "fizvergariana"".

La noticia sorprendió a Emma Pedreira de viaje en el extranjero, desde donde mostró su satisfacción por la consecución de este prestigioso premio, que recogerá en Sarria en los próximos meses.