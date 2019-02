Elías Valiña, figura "universal"

En este 2019 en el que se cumplen 90 años del nacimiento de Elías Valiña y 30 de su defunción, la vida y obra de O cura do Cebreiro da un paso más en su internacionalización y se acerca al público italiano, país que en 2018 encabezó el ranking de peregrinos extranjeros, con un total de 27.009 personas.

La figura de este Hijo Predilecto de Sarria y principal promotor del Camino Francés captó la atención de la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, doce de cuyos alumnos trabajaron durante todo un curso en la traducción al italiano del libro Elías Valiña, valedor do Camiño, de la autoría del periodista samonense Luís Celeiro, director de comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela.

Este grupo de estudiantes tuvo ocasión de conocer este miércoles in situ los escenarios en los que se movió y desarrolló su labor el infatigable sacerdote, a quien se deben las flechas amarillas. Tras visitar el poblado de O Cebreiro, se trasladaron a Triacastela, el albergue de Lusío, la localidad de Samos y Sarria, siguiendo una ruta de peregrinación a la que Elías Valiña dedicó grandes esfuerzos.

En la iglesia de O Cebreiro, por donde pasaron el pasado año más de "100.000 personas" según uno de los frailes que la atiende, se presentó la edición en italiano del libro, publicado por la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago y Bolanda.

El acto se convirtió en un homenaje al sacerdote, quien también era doctor en Derecho y destacó en su faceta como investigador, la cual le reportó varios premios. Esta publicación contribuye a "universalizar" su figura, afirmó Luís Celeiro, quien dedicó la obra "a todos os que traballan polo Camiño", así como "aos peregrinos de calquera parte do mundo" y a quienes cuidan "este ámbito de liberdade e de espiritualidade para a reflexión e o pensamento".

La profesora italiana Daniela Zizi, directora de la traducción, explicó que en Cerdeña existe tradición de culto a Santiago y sostuvo que este libro contribuirá "a dar a conocer a los italiano-hablantes la figura de Elías Valiña, casi desconocida en Italia, y el Camino", definido por el profesor Benedict Buono como "el cimiento de los lazos de unión en Europa".

Amigos y familiares recordaron los desvelos de Elías Valiña para poner en valor la ruta de peregrinación. El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Luis Gutiérrez, quien fue hospitalero en Samos, se hizo eco de aquella famosa anécdota en la cual el cura, provisto de "bote de pintura y brocha", anunció a la Guardia Civil que lo paró cuando pintaba las flechas que estaba "preparando una invasión".

"Yo lo considero un profeta porque la invasión se ha cumplido", afirmó Gutiérrez, al tiempo que animó a "velar por un Camino de Santiago que es universal como también lo es Elías Valiña".

El sacerdote Luciano Armas se congratuló por el reconocimiento al cura de O Cebreiro. "Aquello que él consideraba normal siendo extraordinario está siendo valorado cada vez más y trasciende micro y macrofronteras", subrayó.

La comitiva estuvo también acompañada, entre otros, por la estudiosa de la ruta jacobea Laura Dennet; la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias; y el regidor de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, para quien "o Camiño de Santiago non sería o Camiño se Elías Valiña non estivera aquí".

"Viaxamos con el por toda Europa e foi moi enriquecedor", dice su sobrina

La jornada fue muy emotiva, entre otros, para los familiares de O cura de Cebreiro, que mantuvieron un encuentro con los alumnos que participaron en la traducción del libro.



"É moi bonito que despois de case 30 anos a xente o siga recordando como se estivese", afirmó su sobrina, Pilar Valiña, quien definió al sacerdote como una persona "sinxela e humilde, moi traballadora e intelixente".



Pilar Valiña fue testigo en primera persona de la intensa labor que realizó su tío a favor del Camino de Santiago. "Nós viaxamos por toda Europa con el, varias veces a congresos do Camiño en Bélxica e Italia. Aínda estando maliño, tiña a idea de seguir", explicó. Recordó que incluso poco antes de su fallecimiento mantenía la intención de viajar a Roncesvalles para completar la guía que estaba escribiendo.

Para Pilar Valiña el contacto con su tío fue siempre "moi enriquecedor". "A metade da miña vida, dos meus poucos coñecementos, débollos a el. Foi marabilloso", aseguró.



Allá donde iban siempre eran bien recibidos. Y es que Elías Valiña "era moi querido en todos os lados e tiña unha porta aberta sempre". "Para nós é unha honra ter unha persoa que, aínda que non está fisicamente, segue estando". "Foi unha sorte telo e unha pena que se marchara tan novo", concluyó su sobrina.