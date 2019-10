El PSOE reclama ampliar el desdoblamiento del corredor hasta Nadela

El PSOE defendió que la Xunta de Galicia amplíe el proyecto de conversión en autovía del corredor entre los enlaces de Nadela y Sarria-centro, "tal como estaba previsto" y para lo que dispone de un "estudio íntegro de impacto ambiental, os desmontes e as expropiacións necesarias".

Así lo manifestó el secretario de organización, Juan Díaz Valiño, en un encuentro en la sede del partido en Sarria con candidatos al Congreso y Senado, y representantes de la comarca.

El socialista criticó que en los presupuestos de la Xunta de este año se contemple un millón de euros y tres millones en 2020 para el desdoblamiento del corredor entre Sarria-centro y el enlace de A Pobra de San Xiao-O Páramo, lo que calificó como "un apaño". Aseguró que el gobierno fijaba que la autovía estaría lista "no ano 2015", plazo que no se cumplió.

Díaz subrayó que, cuando el PSOE gobernaba la Xunta, dejó preparado el proyecto para desdoblar la vía y "os fondos suficientes para executalo". "Once anos despois só se promove actuar en 11,5 quilómetros, cando Feijóo prometeu publicamente levar a cabo o desdobramento integral", dijo.

El socialista denunció también la falta de pediatra en Láncara y O Páramo y que no se cubren las bajas o vacaciones de los enfermeros. Se refirió, además, a la problemática con la avispilla del castaño y la velutina en la comarca. "No polígono do Morelle tivo que pechar as súas portas unha empresa adicada á preparación das castañas pola praga que sofren os castiñeiros", aseguró, y acusó a Alberto Núñez Feijóo de no tomar medidas ante esta problemática.