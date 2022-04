El pleno de Sarria debatirá el lunes unos presupuestos sin apoyo previo

El Concello de Sarria ha convocado para el próximo lunes, día 18, a las 12.00 horas, el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos municipales para este año, unas cuentas de 12,2 millones de euros que se presentan por primera vez desde 2015, pero que llegan al momento del debate sin contar con apoyos previos.

Los tres grupos de la oposición (PP, PSOE y BNG) se abstuvieron en la comisión de cuentas celebrada este lunes y, aunque ninguno de ellos avanzó su voto de cara a la sesión del lunes, el malestar que mostraron fue patente. La falta de negociación por parte del gobierno generó críticas, al igual que la operación de crédito de un millón de euros que contemplan los presupuestos destinada a inversiones.

Para el PP, se trata claramente de un préstamo con vista "ás eleccións municipais", que lastrará a Sarria durante diez años después de haber gastado ya "tres millóns de euros do remanente de tesourería". "Déficit, débeda e hipoteca" es el resumen que hace el portavoz de los populares, José Antonio García, de la gestión del gobierno de Claudio Garrido.

Además, García aprecia "incumprimentos" en esa propuesta de presupuestos y pone como ejemplo que no refleja la ampliación de la residencia de mayores o la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Tampoco entiende que se "duplique" la partida destinada al contrato de la recogida de basura, dijo.

La operación de crédito es un aspecto en el que incide también la portavoz socialista, Pilar López, para quien se trata de un "despropósito" que acabará por dejar "un pufo tremendo".

Criticó que las inversiones no vayan con cargo al presupuesto general sino a este préstamo. "Parécenos unha aberración despois de hipotecar o Concello co contrato eléctrico e gastar cerca de catro millóns de euros do remanente que deixamos", afirmó.

Pilar López afeó también que después de siete años sin presupuestos municipales no hubiese al menos una reunión informativa previa con el resto de los grupos de la corporación y más cuando se trata de un gobierno en minoría.

"PREPOTENCIA". En este punto, el BNG fue contundente al calificar la actitud del alcalde de "prepotente e pouco democrática" por presentar unos presupuestos para 2022 "sen negociar con ningún grupo da oposición".

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, interpeló al regidor sobre este extremo y este argumentó que en otras ocasiones, como la actualización de las tasas conforme al IPC, no hubo colaboración por parte de los demás grupos.

"O BNG apoiou todas as iniciativas do goberno que consideramos positivas para Sarria. Dende a nosa formación sempre tivemos a man tendida para negociar, o que parece haber detrás das declaracións do alcalde é enfado por non permitirlle subir os impostos nunha situación de crise inflacionista histórica", señaló Castro.

En su opinión, son unas cuentas que "tratan de endebedar ao Concello sen negociar" y que no incluyen, por ejemplo, inversiones en la Feculera o financiación para el taller de alzhéimer de la Cruz Roja. "Actitudes prepotentes e antidemocráticas como as do alcalde dificultan moito chegar a acordos cun goberno en minoría que non asume a condición que lle outorgaron as urnas", añadió.

Los tres grupos mostraron, además, su desacuerdo con la convocatoria de un pleno extraordinario al regreso de la Semana Santa y en horario de mañana cuando en Sarria son habitualmente por la tarde. Según dijeron, el hecho de celebrarse a las 12.00 horas dificulta la asistencia de los ediles.

Opciones: mayoría simple o una cuestión de confianza

El alcalde defiende que se trata de unos presupuestos necesarios para Sarria tras siete años con ellos prorrogados. Garrido dice confiar en que los demás grupos "posibiliten" que el Concello después de tanto tiempo pueda tener unas cuentas "que agilicen la gestión municipal" y permitan unos óptimos servicios.



La aprobación de los presupuestos requiere de mayoría simple, de modo que el gobierno (con 7 ediles de 17) precisa apoyos o abstenciones para sacar su propuesta. Si recibe más votos en contra que a favor le quedaría el recurso de la cuestión de confianza.



Esta última opción fue utilizada en su día por José Tomé cuando gobernaba en Monforte sin mayoría. En estos casos, si el alcalde no recibe la confianza del pleno, se abre un plazo para presentar una moción de censura. De no hacerlo, los presupuestos quedarían aprobados.