CONCIENCIAR SOBRE la sensibilización química múltiple (SQM) es la razón que lleva a unos peregrinos a recorrer el Camino de Santiago desde Sarria, aventura que comienza este miércoles el andaluz José Fernández y a la que se suman en pequeños tramos personas que sufren esta dolencia.

Una iniciativa bautizada como El Camino de los centinelas porque así se sienten los enfermos, como los canarios que llevaban a las minas para servir de centinelas y alertar de la presencia de sustancias químicas.

El proyecto partió de José Fernández por una "promesa" que hizo a una amiga, Juana Muñoz. Ella quería peregrinar a Compostela, pero no puede hacerlo por su delicado estado de salud por la sensibilidad química, que lleva a que incluso no puede salir de casa, explica el andaluz. Este quiere recorrer el Camino por ella y por todas las personas que sufren la dura enfermedad.

Para él tampoco será fácil, pues tiene problemas cardiacos. "No sé si acabaré, estuve entrenando para hacerlo", dice José Fernández. Destaca que "mucha gente" se sumó a El Camino centinela, como de Galicia, Murcia, La Rioja, Baleares o Andalucía. Cada día algunas personas con sensibilidad química múltiple participarán en la peregrinación.

"Hay casos en los que no se pueden montar en un coche. Saben que por recorrer un tramo del Camino pueden estar en cama dos o tres semanas", explica sobre este transtorno, que afecta principalmente a mujeres. Un "70%" son féminas, aclara.

FATIGA CRÓNICA. Una de las enfermas que tomará parte es la lucense María José Gómez. "Faremos tramiños porque non somos capaces de máis debido á fatiga crónica que acarrea a sensibilidade química múltiple. Podemos esforzarnos o xustiño", afirma. Ella misma hace unos días caminó 15 minutos, tras lo que en la siguiente jornada estaba "baldada, non muscularmente".

"Queremos facer tramiños e ir á Praza do Obradoiro, pero non podemos prometer nada", dice. Esto es porque no es previsible la enfermedad y pueden amanecer con un día "terrible". Entre los síntomas que sufren está taquicardia, fiebre por la desregulación de la temperatura corporal, jaquecas, cefaleas, fotofobia, artralgia..., cuenta. Para la enfermedad "non hai cura nin medicina, só evitación", apunta Gómez, quien reclama el apoyo de las instituciones.

Los pacientes están "contentísimos" de que se lleve a cabo esta iniciativa. Es "moi importante" que se visibilice la dolencia, pero todavía más que no haya más enfermos. Para ello se debería evitar el uso masivo de pesticidas, conservantes, colorantes, sustancias químicas en los puestos de trabajo..., opina la lucense. Esta anima a todas las personas que lo deseen a sumarse a la peregrinación para dar a conocer el transtorno y "obrigar á Organización Mundial da Saúde (OMS) a que tome medidas drástricas para que non se siga estendendo e que se mire para outro lado cando somos máis as persoas afectadas".

En la jornada de este miércoles la peregrinación discurrirá entre las localidades de Sarria y Portomarín. Su objetivo es recorrer unos 20 kilómetros diarios con el fin de finalizar el próximo martes a la Praza do Obradoiro. En este lugar depositarán una mascarilla, un zapato y una planta, en representación de los enfermos, de los que no pudieron peregrinar y de esta "dolencia ambiental".