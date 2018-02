El café, ¿en O Corgo o en Láncara?

LOS CLIENTES de un local hostelero de A Veiga de Anzuelos, Hotel Prados, pueden elegir entre tomar un café en O Corgo o bien en Láncara, ya que el límite entre los dos municipios atraviesa el propio negocio tras el deslinde llevado a cabo entre los ayuntamientos. Otro tanto les ocurre a los trabajadores de Leche Río y Fonxesta (del mismo propietario) que, moviéndose solo unos metros, sin salir de las naves, se pueden encontrar en Láncara o en el concello vecino.

La polémica en A Veiga de Anzuelos se remonta ya al año 2013, cuando la Xunta de Galicia aprobó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Láncara y el Concello corgués denunció que el documento invadía parte de su territorio. Según indicaba entonces, con el plan el local hostelero pasaba a estar en el ayuntamiento lancarés. Se dio carpetazo a la polémica el pasado mes de noviembre, cuando el Consello de la Xunta de Galicia aprobó el deslinde en base a un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Sin embargo, los nuevos límites dejan situaciones singulares en los dos negocios. Una parte del Hotel Prados, que siempre perteneció a O Corgo, pasa a estar en Láncara. Lo mismo sucede con la fábrica. Una superficie importante de las instalaciones se mantiene en el término municipal de Láncara, mientras que el resto pertenece al concello colindante.

El propietario del Hotel Prados, José Regueiro, asegura que el establecimiento "sempre" formó parte del ayuntamiento corgués. "Estabamos no Corgo e seguimos no Corgo. Nós sempre fomos do Corgo", sostiene el dueño del negocio, que es regentado desde hace ya años por su familia. Para ellos la frontera entre los dos municipios en A Veiga de Anzuelos era la N-VI. En uno de sus márgenes se encuentra el hotel y enfrente la fábrica de Fonxesta y Leche Río (ambas del grupo Leche Río).

Ante la polémica por los límites, el hostelero afirma que prefería continuar, como así ocurre finalmente, en el ayuntamiento de O Corgo porque "no concello coñezo a todo o mundo e en Láncara non". "Aínda que se pasara a Láncara tampouco sería un problema", añade el corgués.

SIN EFECTOS. Con el deslinde José Regueiro calcula que "un 20 por cento" de su establecimiento hostelero pasa a encontrarse en el término de Láncara. "É unha esquina", explica en la cafetería del establecimiento. "O 80 por cento" restante continúa en el otro concello, aunque afirma que esto no le supone cambios a efectos prácticos. "Os impostos, ao igual que a auga e outras cousas, págoos no Corgo e co deslinde non modificamos absolutamente nada", indica el hostelero. Por su parte, la empresa de Jesús Lence, quien no quiso hacer comentarios al respecto, mantiene su sede social en el ayuntamiento lancarés.

El propietario del Hotel Prados asegura que se mantuvo completamente "ao marxe" durante la polémica entre los dos Concellos por el deslinde. "Levaron topógrafos, abriron zanxas, escavaron, levantaron asfalto diante do hotel para mirar a taxea que marca o límite... Gastaron diñeiro os dous Concellos e creo que a situación puido solucionarse máis fácil falando. Nós sempre fomos do Corgo e Leche Río de Láncara", manifiesta.

Las dos empresas se ubican en A Veiga de Anzuelos, pues curiosamente ambos ayuntamientos tienen un núcleo con esta denominación y así figura en el nomenclátor oficial.

Los trámites para llevar a cabo este deslinde comenzaron en 2013, cuando O Corgo y Láncara incoaron sendos expedientes. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo, por lo que procedieron al levantamiento de actas de deslinde por separado y remitieron estas y otra documentación a la Dirección Xeral da Administración Local en el verano de ese mismo año.

El Ayuntamiento lancarés también llegó a realizar en 2013 excavaciones junto a la N-VI en A Veiga de Anzuelos para localizar la Alcantarilla dos Tres Ollos, un linde con O Corgo.

JUZGADOS. El conflicto llegó a los juzgados en 2014, cuando O Corgo presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (organismo que aprobó el PXOM) y contra el Concello lancarés. En su demanda, reclamaba que se anulara la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Láncara por el deslinde, lo cual fue desestimado.

Ese mismo año, los dos concellos y Baralla levantaron acta de común acuerdo sobre el marco de los tres términos municipales, lo que fue tomado como punto de inicio de referencia para solucionar el conflicto entre Láncara y O Corgo. Posteriormente, el Instituto Geográfico Nacional llevó a cabo su propuesta de deslinde, la cual fue aprobada por el Consello de la Xunta en noviembre de 2017 poniendo fin a años de polémica.

Esta establece que el límite entre los dos concellos es el que se recoge en el acta que fue levantada por los dos municipios a finales del siglo XIX. Algunos marcos no fueron localizados, por lo que se sustituyeron por alineación recta entre los existentes.

Después de que recibiera luz verde el Ayuntamiento corgués solicitó a la Dirección General del Catastro la adaptación de las parcelas al deslinde, aunque por ahora no recibió respuesta.

Antecedentes: Más de un siglo a vueltas con el deslinde



Los ayuntamientos de Láncara y O Corgo ya llevaron a cabo un deslinde parcial en la década de los 40 del pasado siglo.



En los años 90 trataron de marcar de nuevo sus límites territoriales, sin que prosperara el intento.



Incluso a finales del siglo XIX los dos ayuntamientos realizaron unas actas de deslinde, que fueron las que se siguieron ahora por parte del Instituto Geográfico Nacional para poner fin a la polémica. En aquellos documentos se reconocía ya el marco común a los términos de O Corgo, Láncara y Neira de Jusá (actualmente Baralla).