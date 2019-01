La ejecutiva local del PSOE sarriano propone a Pilar López como alcaldable

Los afiliados del PSOE en Sarria están citados a una reunión el martes para someter a votación la propuesta de la ejecutiva local de designar a la alcaldesa, Pilar López Yáñez, como candidata del partido en las próximas elecciones. La asamblea, a la que están convocadas alrededor de sesenta personas, se celebrará en la sede de la agrupación, a las 20.30 horas, en segunda convocatoria.

Según explicó el secretario de organización del PSOE, José Luis González, hace unos días hubo una reunión de la ejecutiva a la que acudieron concejales del gobierno y en la que preguntaron a Pilar López por su predisposición a repetir como alcaldable en mayo. "Dixo que si, que tiña intención de rematar proxectos para os que tivo moitas trabas e facer cousas que non puidera levar a cabo ao ter un goberno en minoría pola espantada de dous compañeiros", afirmó, en alusión a la ruptura del pacto por parte de no adscritos.

La propuesta de la ejecutiva local será votada en una asamblea en la que se verá si finalmente el PSOE sarriano zanjó o no la división interna que arrastra desde hace meses y que motivó un amago de apertura de expediente al exalcalde Claudio Garrido.

La ratificación de la candidata propuesta deberá ser adoptada por mayoría simple de los asistentes. En el supuesto de no aprobarse, un 51% de los afiliados tendría que solicitar la celebración de unas primarias, a las cuales Pilar López podría optar, señaló la alcaldesa.

Según dijo, su intención es concurrir de nuevo al frente de la candidatura socialista para "rematar cousas que non puidemos facer porque non nos deixaron ou por tempo". "Levo loitando tres anos e medio, teño moito por facer e non me vou rendir agora", afirmó Pilar López, quien calificó de "raras" las próximas elecciones por el elevado número de listas que se prevén.

Durante la asamblea, los socialistas abordarán también el estado de las obras en Diego Pazos y los temas del próximo pleno

La asamblea extraordinaria del próximo martes servirá también para exponer y debatir en el seno del PSOE la situación de las obras de la calle Diego Pazos, que han generado quejas de vecinos. Los asistentes abordarán, además, los asuntos del pleno del día 31, en el cual figura una moción de la oposición en la que pide reprobar al gobierno por esas obras.

En las últimas elecciones de 2015, el PSOE obtuvo en Sarria 1.891 votos y cuatro ediles de 17 frente a los cinco del año 2011. De cara a los próximos comicios se enfrentará a los candidatos ya confirmados de PP y BNG, José Antonio García y Efrén Castro, respectivamente. Además, el todavía concejal del grupo municipal del PP, Manuel Sangil, ultima una lista independiente y otro expopular, Luis Álvarez Rey, está al frente de Ciudadanos como coordinador local, partido que también concurrirá a la cita electoral al igual que CxG, con Fátima Gómez.

El Círculo Podemos, con Paula de Santiago como cabeza visible, se organiza para presentarse por primera vez en Sarria, mientras la agrupación de En Marea acaba de anunciar el inicio de los preparativos de una candidatura. Falta por definir la postura de José Manuel Bello, de Independentes de Galicia -parece claro que concurrirá, pero la duda es si lo hará bajo estas siglas o se unirá a otro partido-, y de los no adscritos Benjamín Escontrela y Antón Fortes, que también podrían repetir.