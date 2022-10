Efrén Castro apuesta por un "urbanismo humanizador" en Sarria y aprobar el PXOM

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arropó este viernes en Sarria al candidato a la alcaldía, Efrén Castro, quien repite como cabeza de lista de este partido y apuesta para el próximo mandato por sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y llevar a cabo en el concello un "urbanismo humanizador".

Estas son algunas de las propuestas que desgranó el portavoz de los nacionalistas, "o alcalde capaz de darlle a Sarria un novo rumbo cun proxecto de goberno para aproveitar todo o seu potencial", como lo definió Pontón durante un encuentro celebrado en el hotel Alfonso IX y presentado por la concejala Mónica López.

"Efrén coñece Sarria como a palma da súa man e ten experiencia de xestión para colocar este concello no lugar que lle corresponde, porque Sarria leva demasiado tempo parada, desaproveitando oportunidades cando temos un concello que é un diamante en bruto", manifestó la líder del BNG sobre su municipio natal. Destacó el "forte" sector agrario, "pero ao que lle falta pulso industrial"; y que el concello puede ser "un referente en termos de preservación do medio ambiente, do coidado do río, de desenvolvemento local e para mellorar a calidade de vida da veciñanza". También hizo hincapié en el "enorme" patrimonio cultural, "con xente talentosa con gran capacidade de iniciativa".

Asistentes al acto de presentación del candidato Efrén Castro. PORTO

A pesar de todas estas fortalezas aseguró que es un municipio "estancado", una situación en la que lleva "moito tempo", después de alcaldes del PP, PSOE e independientes. "Ningún tiña un proxecto para colocar esta vila na vangarda, pois non fixeron máis que quedarse na rutina sen ter a valentía nin as ideas para modernizar e transformar Sarria", opinó. Castro, apuntó, tiene proyectos para aprovechar el potencial del municipio en el sector agrario, la economía, el comercio local o en la riqueza patrimonial.

Ante afiliados y simpatizantes, Ana Pontón llamó a sacar al concello "dese bucle de apatía" y poner en marcha un nuevo proyecto, como ya hizo el BNG, dijo, en Allariz, Ribadeo, Carballo o Pontevedra. Desde el partido quieren "unha Galiza que vaia a máis" frente a un PP que "deixa unha Galiza en pequeno".

Ana Pontón

POTENCIALIDADES. Efrén Castro cree que hace falta un gobierno "cun proxecto que saque todo o potencial" del concello. "Temos moitas posibilidades que cremos que están a pouco ou a medio explotar e algunhas sen explotar", dijo el portavoz del BNG. Insistió en "pensar Sarria en grande", que es el lema de los nacionalistas.

Uno de sus principales objetivos es aprobar un PXOM, pues el concello debe tener un "ordenamento urbanístico moderno", no como el actual, de los años 80, que conllevó un desarrollo "caótico" de la villa. En su lugar, apostó por crear "espazos humanizados". "O BNG xa temos demostrado noutros concellos como ese urbanismo humanizador acaba dinamizando o comercio local e a economía", afirmó Castro. Con el nuevo documento, agregó, se solucionaría también la problemática del Ibi.

Efrén Castro

Otras de sus apuestas son cuidar, modernizar y humanizar los espacios verdes; crear un espacio coworking para impulsar las iniciativas empresariales; o trabajar en la atención a las personas mayores. En este sentido planteó mejorar la gestión de la residencia o realizar un programa de actividades culturales, sociales y de acompañamiento tanto en el casco urbano como en el rural.

El nacionalista afronta con "moita ilusión" los nuevos comicios, a los que concurre por tercera vez como alcaldable y en los que el BNG espera conseguir un "resultado histórico" y lograr la alcaldía. "Cremos que, sendo difícil, é realista, coa extrapolación das últimas eleccións, que foron as autonómicas, chegando a eses números, teriamos serias posibilidades de ter a alcaldía", señaló Castro. Este todavía no tiene definida la lista, aunque dijo que el número dos será para Mónica López si ella desea seguir.