La Consellería de Educación propone reubicar en el instituto Xograr Afonso Gómez a los alumnos de los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria del Ceip Frei Luis de Granada, según señaló este jueves una representante del organismo autonómico durante una reunión de la comisión de seguimiento sobre el centro.

En este encuentro, presidido por el alcalde, participaron representantes de los grupos políticos del Concello, la plataforma en defensa del colegio, la dirección del centro y la consellería. Esta última lo hizo por videoconferencia. No asistió a la reunión la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa), cuya directiva acaba de dimitir.

La responsable de Educación explicó que primero, segundo y tercero de primaria continuaría en la Escuela Hogar, aunque se demolerían tabiques para aumentar la superficie de las clases. Algunos de los asistentes hicieron hincapié en las deficiencias del inmueble y plantearon como alternativa que la Xunta instale unas aulas móviles para reubicar a los alumnos de estos tres cursos.

Tres cursos de Primaria seguirían en la Escuela Hogar

Durante la reunión la mayoría de los participantes criticaron que la administración autonómica no les diera traslado de un plan de reforma del centro. El documento tiene fecha de marzo y las familias lo conocieron el martes. En el encuentro se lamentaron de que desde marzo no fuera enviado al Concello o a los padres.

También se quejaron de que no les fuera comunicado un acuerdo del Consello de la Xunta del 24 de abril en el que se aprueba el presupuesto de la obra, señalaron.

Solicitaron, además, que la Xunta envíe el proyecto de reforma del colegio y acordaron convocar en unos quince días una nueva reunión de la comisión.

Por otro lado, después del encuentro, el PP quiso agradecer a la administración autonómica que "cumpra co seu compromiso" de reforma del Frei Luis de Granada. "Quedou claro que está traballando a un bo ritmo no proxecto de rehabilitación integral do centro e que o importe económico será importante", manifestó. La formación también aclaró que para el próximo curso solo se produjeron "dúas baixas" de alumnos y que la matrícula en primero de primaria "mantense na media dos últimos anos", manifestó el partido. Este quiso, además, reconocer la labor del presidente de la Anpa.