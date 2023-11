A Vicepresidencia da Deputación de Lugo mostra o seu apoio á ruta 4x4 da Comarca de Sarria

O vicepresidente da Deputación de Lugo e deputado de Deportes Efrén Castro achegouse ao IES Gregorio Fernández de Sarria para participar nunha actividade organizada pola Asociación Os Carro x Catro como actividade previa á XI Ruta 4x4 da Comarca de Sarria que se celebrará esta fin de semana. Ademais da ruta turística, a organización realiza estas actividades a modo de exhibición dirixidas especialmente á mocidade. No caso do IES Gregorio Fernández, pensando especialmente no alumnado dos ciclos de fabricación mecánica, mecanizado ou mantemento industrial, que se imparten no centro.

A área de Mocidade da Vicepresidencia da Deputación de Lugo colabora coa organización desta ruta turística con vehículos 4x4, que terá como punto de referencia Sarria -que será saída e meta e centrará parte do itinerario- e percorrerá tamén os concellos de Láncara, Baralla, Becerreá, Triacastela e Samos, servindo de escaparate para as paisaxes e recursos turísticos da comarca e xerando unha importante actividade na hostelería e restauración. A ruta conta xa con máis de 370 participantes inscritos.