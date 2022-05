Los ediles del gobierno sarriano se niegan a asistir al pleno extraordinario de O Morelle

El salón de plenos de Sarria vivió este mediodía una situación insólita. El grupo de gobierno al completo, con la excepción del alcalde, que está obligado por ley, se negó a acudir al pleno extraordinario convocado por el PP para gestionar ante el Sepes una rebaja del precio y mejores condiciones en la segunda fase del polígono industrial de O Morelle.

El regidor, Claudio Garrido, alegó que la ausencia de los cinco ediles de Camiña Sarria y el concejal de Galicia Sempre se debía a que la convocatoria de esta sesión por parte del PP era una "operación recaudatoria" y una "utilización perversa" del derecho a solicitar plenos extraordinarios. Según su versión, la moción sobre O Morelle podría haberse incluido en dos sesiones anteriores, pero el PP no quiso.

Los tres grupos de la oposición se mostraron indignados con lo ocurrido en el pleno. Para PP, PSOE y BNG, la ausencia del gobierno es una "falta de respecto" en toda regla a los vecinos en general y a los empresarios sarrianos en particular, dada la relevancia del tema a tratar. "Que non asista o goberno a un pleno quizais sexa histórico, para mal", opinó el nacionalista Efrén Castro. Para la socialista Pilar López prueba que "o alcalde pasa olimpicamente do polígono" y para el popular José Antonio García es ofensivo decir que los concejales "estamos aquí por 100 euros".

Los tres partidos aprobaron con sus votos la moción, que pide al alcalde instar al Sepes a iniciar la segunda fase de urbanización del polígono de O Morelle sin estar condicionada a una reserva previa del 50%. Piden también que el Concello de Sarria gestione una rebaja en el precio de las parcelas de este polígono, establecido en 70 euros el metro cuadrado.

El alcalde argumentó que la fijación del precio no es competencia municipal y que el PP tiene diputados en el Congreso para hacer estas gestiones.

Para este miércoles había convocado otro pleno extraordinario del PP, que anunció el día anterior que renunciaba a él. No obstante, el Concello no validó esa renuncia, de modo que se inició la sesión y se suspendió al momento por falta de quorum, dado que solo había acudido la portavoz socialista.