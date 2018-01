Los ediles no adscritos ven "opacidade" en la gestión de la futura perrera de Sarria

Los concejales no adscritos Benjamín Escontrela y Antón Fortes apreciaron este sábado "opacidade" en la tramitación de la nueva perrera de Sarria, al tiempo que solicitaron la exposición pública del proyecto para la presentación de alegaciones. En su opinión, si el refugio animal se construye finalmente en las proximidades de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme, será la "estocada" definitiva para este centro.



Los dos ediles rechazaron la ubicación de la perrera en el barrio de O Mazadoiro y anunciaron que pedirán en el Concello el acta de donación de los terrenos para comprobar si podrían destinarse a este uso. En su opinión, se trata de un lugar "totalmente improcedente". "Imos reunirnos cos veciños da zona e facer todo o posible para que non estea cerca da residencia e das casas", dijeron.



Ambos concejales explicaron también que realizaron gestiones, fruto de las cuales pudieron saber "que o proxecto da canceira só se enviou a Medio Ambiente, pero o Concello non o expuxo ao público, o que supón un proceso opaco e que substrae o dereito dos afectados a presentar alegacións".



Por otra parte, explicaron que el próximo día 18, a las dos de la tarde, se celebrará una reunión de la junta rectora de la residencia de mayores, en cuyo orden del día solo consta la aprobación de actas anteriores y ruegos y preguntas.



Escontrela y Fortes mostraron su malestar por esta convocatoria, en la que "nada se di da problemática que presenta a residencia" y que motivó un pleno extraordinario a finales de diciembre.



En este sentido, aseguraron que desde aquella sesión "a situación non só non mellorou senón que foi a peor". "Non hai liña telefónica, seguen sen publicarse as bases para convocar a praza de director-xerente e para cubrir o posto de traballador social e, ademais, foise de vacacións a administrativa sen cubrir o seu lugar", criticaron.



Los dos ediles defendieron que estas denuncias son compartidas por una comisión de vecinos y trabajadores de la residencia y que, tanto en el caso de la gestión del centro como en el de la perrera, están dispuestos a acudir al juzgado si no se solventan los problemas.



"A comisión de seguemento de ningún modo quere enfrontar aos traballadores da residencia de maiores, senón solucionar problemas de xestión política. Cremos que ninguén, aplicando o sentido común, pode estar en contra destas peticións", añadieron.



Por último, dijeron que continúan con la recogida de firmas y que su previsión es entregarlas una vez pasada la reunión del 18.