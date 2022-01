La concejala de Láncara Begoña López Magdalena, hasta hace unos días segunda teniente de alcalde, deja de pertenecer al grupo de gobierno socialista a raíz de la apertura de una investigación judicial. Existe una denuncia de un constructor por una presenta estafa al margen de su actividad como edila y se trata de dilucidar también si se cometieron supuestos delitos de usurpación de identidad, falsedad en documento mercantil y estafa, hechos todos ellos que Begoña López niega, al tiempo que atribuye a una campaña de "desprestixio persoal".

Existe una tercera denuncia, en este caso presentada por el Concello de Láncara, por extravío de la tarjeta sim de un teléfono móvil que utilizaba la concejala y desde el cual supuestamente se hicieron gestiones en nombre del banco.

Hace unos días, Begoña López dimitió de sus responsabilidades como miembro de la junta de gobierno y concejala de asuntos sociales, una decisión que atribuyó a razones personales. Ayer el alcalde, Darío Piñeiro, le pidió el cese como integrante del grupo socialista y ella aceptó. Mantendrá su acta, pero será concejala no adscrita. "Respectando en todo momento o dereito á presunción de inocencia e aínda tendo en conta que o asunto polo que acudiu a declarar ante os xulgados é de carácter estritamente persoal, creo que a súa dimisión é o máis prudente e responsable", dice.

Piñeiro añade que el Concello actuó "e seguirá actuando" en este asunto "con total claridade e transparencia como xa demostrou ao denunciar os feitos dos que tiña constancia no seu momento relativos ao extravío dunha tarxeta sim dun teléfono móbil contratado polo Concello". Este teléfono fue habilitado en el año 2015 como canal de comunicación entre el Concello de Láncara y los vecinos. Según se informó durante el último pleno, estaba custodiado por Begoña López.

En su ámbito personal, la concejala hizo unas obras de ampliación en la casa en la que vive con sus padres. Contrató para ello a un constructor de Pedrafita, al que encargó también la rehabilitación de otra vivienda familiar. Según cuenta este autónomo, acudió con total confianza porque ya había trabajado anteriormente para esta familia sin que hubiese ningún problema. Su sorpresa llegó cuando presentó una factura por los nuevos trabajos por cerca de 40.000 euros, la cual, según dice, nunca llegó a cobrar y, sin embargo, se vio envuelto en una situación que califica de «película».

JUSTIFICANTE. Según denunció ante la Guardia Civil en Sarria, le enviaron por whatsapp un justificante, que resultó ser "falso", conforme le habían ingresado el dinero por transferencia bancaria, pero pasaban los días y esa transferencia no llegaba mientras sus clientes le daban como explicación que había un problema en el banco con la firma electrónica.

Tal y como indica, el 20 de diciembre recibió otro whatsapp desde un número de teléfono que no tenía registrado en el cual una persona que se identificaba como trabajadora de una oficina bancaria de A Pobra exculpaba a los clientes y atribuía la tardanza en recibir la transferencia a un problema de la sucursal. Es en este punto donde sale a relucir el móvil del Concello porque, según pudo saber más tarde el denunciante, es el mismo número desde el cual le enviaron el mensaje del banco. Desde ese teléfono, añade, recibió otras llamadas de la mujer que decía ser la directora de la sucursal.

Según cuenta, él mismo se personó en la oficina bancaria, donde, efectivamente, trabaja una persona identificada con el mismo nombre que a él le decían por teléfono. Esta mujer, no obstante, le comenta que "en ningún momento ha realizado ninguna llamada ni enviado ningún mensaje, y que el número de teléfono no es de ella", expone.

El contratista sostiene que denunció al sentirse muy perjudicado, ya que cifra la deuda total en unos 62.000 euros, con lo que ello conlleva para un autónomo.

Según varias fuentes, también existe denuncia de la entidad bancaria por la suplantación de identidad e incluso podría haber otra de una empresa de maquinaria.

La concejala fue llamada al juzgado, donde se acogió al derecho a no declarar. Para el próximo lunes están citados al parecer el constructor, la trabajadora del banco y el alcalde. Darío Piñeiro asegura que no recibió ninguna citación y que fueron la propia concejala y el contratista quienes le comentaron que sí estaba prevista su comparecencia. El alcalde anuncia que acudirá la juzgado para colaborar con la justicia, si bien dice sentir indefensión porque no sabe cuál es el motivo de su presencia.

Según señaló en el pleno, la concejala le comunicó hace unos días que se había extraviado la tarjeta sim del teléfono, hecho que él mismo denunció ante la Guardia Civil para aclarar si alguien lo podía estar utilizando. "Quero que se sepa a verdade", afirma Piñeiro, quien anuncia que convocará un pleno extraordinario que será retransmitido. Mientras, el BNG pregunta si la Guardia Civil estuvo en el Concello de Láncara y pide más explicaciones al alcalde.

"Recibín ameazas dende ese teléfono e xamais fixen nada que prexudicara ao Concello"

La concejala defiende su inocencia, denuncia una campaña de "desprestixio" y dice que no dejará el acta porque sería "inxusto"

La concejala Begoña López calificó este sábado de "falsas" las acusaciones en su contra y dijo que ella misma recibió un mensaje de whatsapp "ameazante" desde el número de teléfono que había pertenecido al Concello y del cual se extravió la tarjeta. Según señaló, tras esa pérdida, el número fue utilizado para enviar whatsapps y apareció con el logo de la entidad bancaria. "Descoñecemos quen o fai, pero non se intenta ningunha estafa a través dese teléfono", añadió.

López afirmó ser la primera "sorprendida" por toda esta situación: "Estou totalmente segura de que estou sendo vítima dunha campaña de desprestixio persoal con algún fin que descoñezo".

Dijo también no tener constancia de ninguna denuncia por parte de la entidad bancaria, aunque sí sabe que alguien contactó con la sucursal de A Pobra de San Xiao para preguntar si ese teléfono le pertenecía. Sobre la denuncia del constructor, sostuvo que es un tema «persoal» que nada tiene que ver con el Concello y que fue formulada por una persona que trabajó en casa de sus padres. Según su versión, la llamaron a declarar del juzgado por este asunto "persoal", pero por ningún otro.

"Eu sempre estiven aberta a facer todo polo ben do partido e para non prexudicar a compañeiros. A acta non a vou deixar porque estou absolutamente convencida de que eu xamais fixen nada que prexudicara ao Concello. Creo que non é xusto deixar a acta porque parece como admitir a miña culpabilidade e non a vou admitir porque non me considero culpable de ter prexudicado ao Concello de Láncara en nada", insistió.

López dijo también sentirse muy dolida "polo dano que se está causando á miña imaxe e polo sufrimento que lle está ocasionando á miña familia" por causa de "difamacións e calumnias", al tiempo que agradeció el "apoio" que recibe de familiares y amigos porque «nestas circunstancias é cando se coñece verdadeiramente quen está do lado dun».