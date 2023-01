El concejal de Samos Xosé Real será candidato del Partido Galego en este municipio

El edil independiente en Samos , Xosé Real, concurrirá de nuevo a las elecciones en este municipio y lo hará al frente dely concon respecto a 2019, formada por vecinos que residen en el concello y que "están ao tanto" de sus problemas.

El que es el concejal más veterano de la oposición regresó a la política local en 2015 con CxG, siglas que abandonó junto con toda la agrupación samonense en 2019. Tanto él como su equipo volverán a presentarse animados por "moitos votantes para ver se dunha vez por todas deixamos atrás a peor época para o desenvolvemento de Samos, onde vemos como día a día nos imos quedando atrás con respecto á nosa contorna, sendo dos que temos máis posibilidades, sobre todo turísticas", afirman.

Tras recibir ofertas de "catro formacións" irán por el Partido Galego, fundado en 2020 en Melide y con cuya línea se sienten identificados ya que nace "para ocupar o espazo de centro galeguista". Prevé concurrir en otros concellos como Lugo o Monterroso.

El samonense y su equipo se presentan como "a única alternativa" al actual alcalde, el socialista Julio Gallego, que gobierna con mayoría absoluta y cinco ediles frente a dos del PP, uno del BNG y el propio Real. "O noso voto nunca o vai levar, nunca imos pactar con Gallego, vaia no partido que vaian", dicen, en alusión a los contactos del PP con el regidor. "Por respecto aos veciños deberían aclarar a situación porque a política é un servizo público, non un intercambio de sillas", opinan.

En estos ocho años, el edil presentó "95 mocións e multitude de rogos e preguntas, levando a voz dos veciños ao pleno" y logrando acciones como retirar del callejero la Avenida del Generalísimo.

Entre los objetivos, cita un plan de dinamización económica para atraer empresas y potenciar atractivos como el monasterio, la naturaleza o el Camino. "Non hai un plan turístico serio", denuncia, al tiempo que ve necesario apoyar el deporte local, promocionar productos como la castaña, crear una residencia o pedir ayudas a otras administraciones, algo que no se estaba haciendo, critica.

El concejal señala que su aportación al abanico político samonense "seguirá sendo a de un grupo de xente que ve a política local como unha ferramenta de axuda para a veciñanza, e non un método de lucro persoal". "Ata agora estivemos ao lado dos veciños e seguiremos estando, e, si estes teñen a ben darnos a súa confianza nos vindeiros comicios, prometemos que o noso Concello cambiará coma do día á noite, sempre para mellor, porque peor xa non hai para onde", concluye.