El dueño de la atracción atribuye el percance de Sarria a un fallo mecánico

El propietario de la atracción que sufrió un percance en la noche del viernes en las fiestas de San Xoán de Sarria aseguró este domingo que este se debió a "un fallo mecánico" y que la barraca "cumple con todas las normas". A causa del incidente cinco menores recibieron asistencia sanitaria.

Según explicó, "un patín se desplazó del sitio, bajó un poco de altura y frenó de forma brusca la atracción". Esta es un trenecito, de nombre Dragón Belga, y los ocupantes cuentan con dos barras de protección, una en la cintura y otra a la altura de las manos, con la que se golpearon los menores. "A los niños más pequeños esta última barandilla les queda a la altura de la boca y se golpearon la zona del mentón", indicó.

Según señaló el empresario, tras lo ocurrido, él mismo ayudó a los niños e incluso ofreció a algún progenitor llevarlos en su vehículo hasta el centro de salud. "Afortunadamente solo fue un susto. Fue más eso que otra cosa", afirmó el empresario, quien pidió "mil disculpas" a los afectados y sus familias por lo ocurrido.

Cinco menores fueron atendidos en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Sarria y dos de ellos —dos niñas de 11 años de edad— fueron derivados al hospital Lucus Augusti (Hula) de Lugo para hacer unas placas que descartaran daños en el abdomen.

REVISIONES. Dijo que la atracción cuenta con toda la documentación en orden. Este tipo de instalaciones deben superar anualmente una inspección realizada por "uno o dos ingenieros, que revisan toda la atracción", indicó. La que sufrió el incidente en Sarria la pasó el pasado 27 de abril, apuntó.

También son sometidas por parte de un ingeniero a otra inspección cada vez que se monta. Este certificado de montaje se realizó el mismo viernes, "por la mañana", y se encuentra firmado por un ingeniero técnico naval. Además, "todos los días la reviso y la engraso". "Cuento con seguro, el boletín eléctrico de la Xunta... Tengo un empleado y está asegurado. Si no tuviera todo en regla no me dejarían montar en las fiestas", insistió.

Pide permiso para desmontarla y poder revisarla

La atracción fue precintada en la noche del viernes. "No puedo desmontarla, no puedo tocar nada ni me dicen nada", se quejó el propietario, quien reclamó una solución.



El empresario quiere recogerla para poder acudir a un taller y repararla con el fin de continuar trabajando en las fiestas. La próxima celebración con la que cuenta es la próxima semana. Antes de que vuelva a entrar en funcionamiento, dijo, la atracción deberá pasar de nuevo una inspección.



Reclama una solución

"Llevo toda la mañana haciendo llamadas y no me dan una solución, está cerrado el Ayuntamiento, el juzgado... Nadie se pone en contacto conmigo. Me siento impotente. Soy autónomo, vivo de la atracción y ahora estoy sin hacer nada", se lamentó el dueño de la barraca.



Este continúa la tradición familiar, pues ya sus antepasados contaban con atracciones para las ferias y fiestas. "Es una forma de vida, no un trabajo, son 24 horas al día", afirmó.