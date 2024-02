Las dudas sobre las vacas con tuberculosis de Corvelle se despejarán en dos meses

Las seis vacas con tuberculosis de la parroquia de Corvelle, en Sarria, fueron trasladas este martes al matadero, en el que recogerán varios análisis de los animales para realizarles una nueva prueba con el fin de ver cuál es el procedimiento a seguir con las 21 vacas restantes de la ganadería sarriana.

La ganadera afectada, Ana María González, asegura que los resultados llegarán en un tiempo aproximado de dos meses, pero que no le dieron "ningún paso a seguir mentres tanto". Ella espera que, llegados a este punto, "dean negativo e poidamos remontar co que temos", ya que tiene miedo a lo que pueda pasar con el resto de los animales, aunque asegura que es "unha inxustiza que non nos deixaran facer a segunda proba que corresponde".

Esta prueba comparada, que certifica si el animal realmente está infectado o no, es una práctica frecuente ante la aparición de casos dudosos o positivos. Ello es porque suelen darse reacciones cruzadas con otro tipo de tuberculosis que no influyen en la salud animal, y que en la primera prueba pueden confundirse con tuberculosis bovina, aunque en su caso no les permitieron hacerla por prevención.

"Non é fácil ver marchar os animais, porque para nós son a nosa vida, o noso sustento", asegura la sarriana, que prefiere mantenerse positiva dentro de lo posible y que les llegue "un resultado negativo". De todas formas, la ganadera dice que no deberían haber llegado a esta situación porque "o que precisamos todos os gandeiros son garantías de que as vacas que chegan aquí están en boas condicións", por lo que demanda pruebas "máis exhaustivas nos procesos de inspección".