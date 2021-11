O doutor Pombo publica un conto para fomentar nos nenos a lectura

O doutor Manuel Pombo Arias (Sarria, 1943) adicou toda a súa vida aos nenos e nenas, tanto no seu traballo de pediatra especializado en endocrinoloxía como na faceta de mestre na facultade de Medicina. Sempre tratou de "facer o mellor por eles", pero faltáballe "algo" para completar o círculo. Ese algo era un libro infantil en galego, co que pretende "volver espertar o amor pola lectura" entre os máis pequenos e afastalos dun uso excesivo das tecnoloxías.

O can e o gato é o título desta obra, ilustrada por María Lires, que acaba de ver a luz da man de Galaxia e que onte foi presentada no Pazo de San Roque de Santiago coa participación do director da editorial, Francisco Castro, a lingüista Estela Seivane e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entidade esta que apoia a publicación do libro.

Para Manuel Pombo este conto supón "o broche de ouro" da súa traxectoria literaria. "Síntome realizado", asegurou durante o acto de presentación, no que alertou sobre a necesidade de que os nenos volvan á lectura e "non se enganchen tanto aos móbiles, capaces de xerar toda unha serie de patoloxías cando se abusa deles".

"Os nosos nenos están perdendo os ollos na ubicua fascinación das pantallas. Temos que tratar de conseguir que renaza neles o marabilloso pracer por ler. E sei moi ben que non é tarea fácil", dixo.

O autor, quen se declarou "orgulloso»" das súas raíces na Galicia profunda -"significa que non son nada superficiais, que asentan no mesmo corazón da miña terra"-, expresou tamén a súa fe no futuro da lingua galega.

Segundo adianta Galaxia, o novo libro do doutor Pombo conta as aventuras dun can preguiceiro e testán, dono da súa casa ata que se ve obrigado a compartila cun novo inquilino, o que acabará por forxar unha historia de amizade.

Para Manuel Pombo, natural de Santa María da Pena, catedrático de Pediatría e profesor Ad Honorem da Universidade de Santiago de Compostela, este conto infantil representa a súa novena obra nas últimas dúas décadas.

Este mesmo ano publicou, tamén en galego, Desvendado, que vén sumarse a Haikus de los escritores muertos, Pomberías, El centeno nace bajo el invierno, Trazos sin rumbo, Nuevas pomberías, Cuentos propios y extraños e El hombre que no entendía a las mujeres. De cara ao futuro prepara xa un libro de poemas.