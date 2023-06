Dous licitadores renuncian a levar os bares das festas de San Xoán de Sarria

As dúas primeiras empresas que resultaron adxudicatarias dos bares das festas de San Xoán de Sarria renunciaron a este procedemento convocado polo Concello e que causou críticas.

A primeira firma chegara a ofertar case o dobre do prezo de saída das barras das patronais, que se licitaron en dous lotes e cada un por un canon de 5.000 euros.

Descoñécense as razóns que levaron a estas dúas empresas a renunciar aos dous bares das festas, que comezan xa o venres. O Concello procedeu entón a notificar ás firmas que quedaron en terceiro lugar. A do primeiro lote non entregou a documentación en prazo, quedando excluída. Si a presentou a do segundo dos lotes, Skyline Nights, á que se lle adxudicou pola contía de 5.500 euros.

O alcalde, Claudio Garrido, explicou que está en proceso de licitación e defendeu que o Concello cumpre co procedemento administrativo, tal e como marca a lei de contratos do sector público.

O colectivo de Servizos de Festas de Galicia (Serfega) mostrouse crítico co procedemento. O seu presidente, José Veiga, denunciou o curto prazo dado aos licitadores para presentar a documentación, que é de tres días e ve "ilegal". Asegurou que a empresa que quedou en terceiro lugar e acabou excluída enterouse de que era a adxudicataria polo "axente das orquestras". Segundo dixo, ao contactar co Concello "ninguén sabía nada" nin lle informaron que debía presentar documentación.

Veiga tamén criticou que cando se licitaron os bares os interesados só debían entregar nun dos sobres unha declaración xurada, o que non ve correcto e considera que deberían pedir documentación acreditativa de estar ao corrente de pagos con Facenda e a Seguridade Social, actividade dada de alta e responsabilidade civil.

Acusou á administración de "pouca transparencia" por non publicar os pasos que se dan no proceso, así como de non facilitarlles ás empresas optar á licitación. "A xente das festas é de mediana idade e informaticamente póñenlle as cousas moi difíciles", dixo.

Queixouse tamén de que cos prazos dados non hai tempo de contratar persoal e mercadoría.