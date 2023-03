Dous expertos fixeron exhibicións de tenis de mesa durante o torneo do Incio

O hotel Hermida Rural de Eirexalba (O Incio) acolleu este sábado o primeiro torneo de tenis de mesa deste concello, no que participaron 14 deportistas e que incluíu exhibicións a cargo dos expertos Adrián Expósito e Rubén López.

Este torneo para afeccionados, organizado polo club Ceibe de Monforte e o hotel, congregou veciños do Incio, Bóveda ou Láncara, que compartiron unha amena xornada xunto ao encoro de Vilasouto.

Os primeiros clasificados optaron a premios como unha estancia no Hermida Rural para dúas persoas con aloxamento e almorzo, unha cesta de produtos do porco celta doada por Cárnicas Teijeiro ou un percorrido en canoa polo encoro. Colaboraron tamén Adegas Terra Brava con dúas botellas de viño e Mel Abella Brava, así como o Concello do Incio, que fixo camisetas conmemorativas para os participantes.

Os organizadores amosáronse contentos co resultado deste primeiro torneo e pensan xa nunha segunda edición.