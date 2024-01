Dous estudos descobren paralelismos entre a arte de Cova Eirós e val do Côa

Dúas investigacións publicadas recentemente amosan os paralelismos existentes entre a arte de Cova Eirós de Triacastela -o único xacemento de Galicia con manifestacións gráficas do Paleolítico- e o conxunto rupestre do val do Côa, no norte de Portugal, considerado o máis extenso de Europa ao aire libre.

Segundo a Universidade de Santiago de Compostela (USC), ambos comparten convencións gráficas e un corpus artístico cunha antigüidade de entre 9.000 e 12.000 anos, determinada polas características estilísticas e os resultados obtidos das datacións radiocarbónicas.

Un dos artigos foi publicado na revista Munibe co título El fin del estilo paleolítico: un caso de estudio en el noroeste peninsular, da autoría de Tania Mosquera Castro, do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da USC, en colaboración con Ramón Fábregas, André Santos, Xosé Pedro Rodríguez e Arturo de Lombera.

Comparativa entre unha das pinturas da Cova Eirós de Triacastela e un gravado do val do Côa, en Portugal. USC

A arqueóloga Tania Mosquera participa dende 2018 nas escavacións que se realizan en Cova Eirós, motivo polo cal decidiu facer a súa tese de doutoramento sobre a arte parietal deste xacemento.

Para elaborar esta comparativa seleccionou o val do Côa, por ter motivos adscritos ao mesmo período cronolóxico. "Tamén hai noutros sitios da Península, sobre todo na Meseta e nalgunhas zonas do leste, pero o Côa pareceunos moi representativo", explica.

O estudo céntrase en sete animais cuadrúpedos (uros, cervos, cabras e cabalos), representados na rocha calcárea de Cova Eirós e e outra vintena que se poden ver nos paneis verticais de xisto ao aire libre de val do Côa e nalgunhas plaquetas de arte moble.

FORMAS SIMPLIFICADAS. Constataron así que, en ambos casos, "as representacións zoomorfas desta fase finipaleolítica caracterízanse sobre todo pola simplificación dos corpos e a ausencia de detalles anatómicos, como por exemplo ollos", sinala a arqueóloga. "Normalmente cando pensamos en arte parietal pensamos nas representacións de Altamira, que son espectaculares, pero nesta fase temos cousas moi diferentes, animais con formas moito máis simplificadas, con corpos alongados, recheos internos...", engade.

Malia iso, tamén presentan particularidades. No referente ás técnicas aparecen no conxunto luso gravados por piqueteado que non hai en Triacastela, mentres que, en canto á morfoloxía, estes últimos son de maior tamaño. Ademais, no val do Côa "predominan as figuras onde os contornos están feitos con moitas liñas e o interior tamén está recheo".

A investigación está financiada polo Ministerio de Ciencia e a Consellería de Cultura, ao igual que o segundo estudo, liderado por Sofía Figueiredo e integrado no volume The prehistoric rock art of Portugal, que aborda os achados nas últimas décadas da arte paleolítica no noroeste peninsular.

Vínculos entre diferentes grupos

As características técnicas e formais da arte rupestre que se dan tanto en Cova Eirós como no val do Côa "posiblemente estean relacionadas coa existencia de vínculos entre diferentes grupos que habitaron este territorio", explica Tania Mosquera. Iso non quere dicir que os encargados das representacións de Cova Eirós estiveran no Côa nin viceversa, matiza, senón que habería certos nexos culturais.



Cazadores-recolleitores

O estudo destas evidencias, en Galicia e no norte de Portugal, resulta ademais "esencial" para coñecer a esfera artística e simbólica das sociedades cazadorasrecolleitoras que decoraron os espazos deste amplo territorio.