Jesús Álvarez e Eloy Muñoz, 'dous bos' nos escenarios

A música corre polas veas dos sarriaos Jesús Álvarez Rodríguez e Eloy Rafael Muñoz Díaz malia que a súa profesión nada ten que ver con esta arte. Funcionario do xulgado de Sarria, o primeiro, e propietario dunha pensión, o segundo, hai xa moitos anos que se xuntan unha vez por semana para tocar por puro gusto. Desas reunións acabou saíndo un grupo ao que se foron sumando outros músicos ata formar un cuarteto, que actúa baixo o nome de Dous Bos e Os Intermitentes e que ten como único obxectivo "pasalo ben nós e que o pase ben a xente".

Xunto a Jesús Álvarez (guitarra e voz) e Eloy Muñoz (baixo) compoñen esta banda o avogado Juan Díaz Bernárdez no teclado e outras dúas persoas que se alternan na batería: o mestre Pablo Pumares e José Manuel Díaz Barbeiro, quen leva unha axencia de seguros.

Segundo conta o vocalista, a música é para eles unha afección coa que "desestrenarnos, desconectar e divertirnos". Por iso, haxa ou non concerto, non deixan de reunirse puntualmente cada xoves pola tarde para darlle renda solta a esa paixón.

"Non o facemos en plan profesional, fácemolo para pasalo ben e, se despois sae algunha actuación, pois de marabilla. Sempre parece que ensaias doutra maneira, que che dá outra vidilla e que tamén che gusta ver a reacción da xente", explica Jesús Álvarez.

Concertos. A resposta do público é sempre positiva, dende aquela primera actuación en Moda Isabel hai xa seis anos dentro dos actos da Noite Aberta do comercio local ata o festival de solidariedade con Ucraína do 2022 ou, máis recentemente, o evento dedicado a Matías López e a cultura do chocolate ou o encontro Interxeracións celebrado en agosto en La Unión.

Nos seus concertos ofrecen un repertorio con composicións propias de blues e de pop rock, así como versións de cancións galegas como Quen poidera namorala e éxitos dos anos 80 do pasado século. As influencias musicais propias saen a relucir con temas de Loquillo, Hombres G ou Héroes del Silencio. "Tocamos o que nos gusta, cancións que nos soan ben e coas que desfrutamos", afirman.

O nome do grupo xurdiu de casualidade cando Jesús e Eloy decidiron "de cachondeo" compoñer unha canción cunha letra "un pouco forte" a imitación de certo estilo musical do "que vén agora". As súas respectivas mulleres foron as primeiras en escoitala e unha delas non dubidou en exclamar: "Xuntáronse dous bos!".

E xa lles quedou. Coa incorporación doutros músicos ampliaron a denominación, que pasou a ser Dous Bos e Os Intermitentes. A próxima ocasión para escoitalos será o día 23 deste mes no festival Garitosis de Sarria, onde unha vez más tratarán de divertirse no escenario e facer que o público goce tamén coa súa música.