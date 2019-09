Donde los cauces parecen selvas

Algunos tramos de los ríos de la localidad Sarria se asemejan a campos. Se encuentran cubiertos de maleza, provocando una mala imagen y suponiendo un riesgo de inundaciones, denunciaron vecinos.

Es el caso del cauce del Celeiro en el barrio de A Estación. "Se non hai auga, que lle vas facer, pero precisa un pouco de limpeza. Aínda que ten estado todavía peor do que está agora", apuntó un residente, quien lamentó la mala impresión que da a los visitantes.

Recordó que todos los días, a las siete de la tarde, llega el tren a Sarria "cheo" de peregrinos y "a primeira imaxe" que se encuentran es el cauce cubierto de maleza. "Páranse todos os peregrinos a miralo e dá un pouco de 'repelús' velo", señaló este sarriano que vive junto al río.

También denunció la presencia de ratas. "Os veciños falaban de que viran ratas, eu non as vira, pero o outro día vin unha que parecía un gato", afirmó.

El PP llevará al pleno del jueves una moción reclamando la limpieza de los lechos, especialmente del Celeiro en A Estación

Ya en la zona de O Mazadoiro un vecino se quejó de la presencia de ramas de árboles que dejaron abandonadas tras una tala. Algunas están en el cauce, por lo que este residente teme que, en caso de fuertes lluvias, "fagan presa" y se produzcan inundaciones. "Se ven unha riada como pasou eses días atrás na zona do Mediterráneo, os veciños das Insuas nadamos. O Celeiro é moi estreito e se chovera moi forte, como pasou no Mediterráneo, en seis horas estariamos inundados", opinó.

Este sarriano culpó de la situación a la Confederación Hidrográfica, pues "desde que ela leva a limpeza están feitos un desastre, dan 'pena, penita, pena'".

El cauce del Celeiro es el que se encuentra en peor estado, pero el río Sarria también presenta maleza en algunos puntos. Solo hace falta acercarse a la intersección de la calle Calvo Sotelo y el paseo del Malecón, en el centro de la localidad. En las proximidades discurre el canal del Muíño do Toleiro, que también está casi cubierto por completo por la vegetación. La entrada del mismo está «tapada» por la maleza, por lo que "non hai auga no canal", afirmó un vecino.

Otro residente en la zona considera que los ríos sarrianos están "moi sucios". "De vez en cando vense ratas e ule mal", aseguró.

El estado de los cauces será llevado al pleno municipal del próximo jueves a raíz de una moción del PP, que insta al Concello a ejecutar de forma "urxente", antes de la temporada de lluvias, las labores de mantenimiento y limpieza del río Celeiro en su tramo urbano, lo que es "ampliable ao Sarria".

El Concello afirma que comenzó a limpiarlos la CHMS hace ""diez días"

Los populares recordaron que hace un mes ya preguntaron en el anterior pleno ordinario por la situación de los cauces, especialmente por el Celeiro en el barrio de A Estación, donde presenta un "estado de abandono e deixadez". "Un mes despois a situación non mellorou nada, senón que se agrava dito foco de maleza e sucidade", según el partido. Este también solicita en su moción que el alcalde aclare si el gobierno municipal solicitó a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil autorización para limpiar el río.

CHMS. El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, afirmó que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ya inició la limpieza de los cauces del municipio. Lo hizo hace "diez días" y de estas labores se encarga la empresa pública Tragsa. Esta comenzó por el río pequeno (como también se conoce al Celeiro), en San Paio y ya se está acercando a la ponte da Áspera, explicó.

La firma también se ocupará de acondicionar los cauces del Celeiro y Sarria en la capitalidad municipal. Según explicó, el Concello tiene competencias para limpiarlos en el casco urbano, pero precisa la autorización de la CHMS. Al no disponerla lo hará el organismo de cuenca.